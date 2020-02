La société algérienne Petrogel, opérant dans le secteur pétrolier, a mis en place un système innovant d’installation des kits de gaz de pétrole liquéfié (GPL) sur les véhicules au niveau de son unité de conversion dans la wilaya de Batna, permettant de convertir un véhicule en moins d’une heure, a-t-elle indiqué dimanche dans un communiqué. Créé par l’équipé de recherche et développement de Petrogel, ce nouveau système appelé «Smart installation», permet d’installer les kits GPL de manière «plus efficace et plus rapide», a précisé la société, soulignant que le convoyeur est un mécanisme automatisé qui permet le transport des véhicules de façon continue et sur une chaîne de montage avec un trajet précis pour l’installation des kits de conversion de GPL, carburant dit propre, issu du raffinage du pétrole. Inspiré de la logique de la chaîne de montage automobile, ce mécanisme permet de convertir un véhicule en moins d’une heure par ligne, soit un gain de cinq (05) heures par rapport à la précédente méthode utilisée, explique le communiqué, ajoutant que les délais de réalisation des actions sont identiques pour chaque poste et l’équilibrage se fait par des chrono-analyses calculées par les ingénieurs et spécialistes de l’entreprise. En plus du gain de temps qu’elle confère, cette nouvelle technologie assure un service «fiable et de qualité». Ce processus «révolutionnaire» facilite l’opération de conversion et offre une qualité «irréprochable» grâce à un système de contrôle qualité «sans faille». Le système mis en place «minimise l’erreur, voire l’exclut», assure Petrogel. Cité par le communiqué, le DG de Petrogel, Hamza Guettai, s’est dit «très fier» de cet accomplissement porté en premier lieu par l’équipe de recherche et développement et l’ensemble de l’entreprise, ajoutant que «Cela traduit parfaitement notre engagement à innover et à investir en recherche et développement sur le long terme». M. Guettai a également souligné que «l’adoption de ce mécanisme novateur nous permet d’assurer une qualité irréprochable et de réaliser nos objectifs de conversion des véhicules au GPL/c. Nous prévoyons de créer un centre de conversion, par wilaya, équipé de convoyeur à l’horizon 2024». Alignée avec la politique du ministère de l’Energie, visant à réduire la consommation de l’essence et à contrôler la facture d’importation en équipant 1 million de véhicules de kit GPLc à horizon 2030, Petrogel a également annoncé l’augmentation de sa capacité et cadence de conversion avec l’introduction de ce mode d’installation novateur. A travers sa Filiale Ecogel, la société Petrogel dispose d’une capacité de conversion de 20.000 véhicules par an sur l’ensemble de ses centres de conversion présents dans le pays, indique le communiqué, précisant que le nouveau système de conversion est présent au centre Petrogel de Batna. Le complexe de fabrication des équipements pétroliers situé à Batna produit plus de 200.000 unités pour les kits et les réservoirs GPLc pour l’automobile et entre 250 et 400 unités pour les cuves de stockage de carburant, en particulier du GPL de différentes capacités, en plus du montage des volucompteurs de carburant pour équiper les stations-service et activer le système intégré de la compagnie Petrogel. En outre, dans le but d’encourager la conversion, Petrogel accorde une facilité de paiement à ses clients avec la possibilité de recourir à un paiement immédiat, un paiement échelonné entre l’entreprise et le client et un paiement échelonné par la banque de développement local qui peut s’étaler sur 24 mois. Petrogel a rappelé que la consommation de GPL présente de nombreux avantages environnementaux et d’économies. Elle permet de réduire les émissions d’oxyde d’azote, celles des monoxydes de carbone et de hydrocarbures et particules, et est en moyenne deux fois moins cher que l’essence.n

