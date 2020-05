La laiterie Aurès de Batna du Groupe Giplait a augmenté depuis le début du mois de Ramadhan, la production quotidienne en lait à sa capacité maximale pour atteindre 500.000 litres, a indiqué mardi le directeur de cet établissement, Ahmed El Amraoui. Cette augmentation dans la production de lait permet une alimentation ‘’continue’’ du marché local et des wilayas limitrophes en cette période du jeûne, a-t-il précisé à l’APS, rappelant que la laiterie produit en temps ordinaire des quantités entre 300.000 et 400.000 litres/jour. La quantité de lait distribuée quotidiennement au profit de la wilaya de Batna dépasse les 100.000 litres, permettant une couverture estimée à 100%, a souligné le même responsable, précisant que le reste de la production laitière est orienté vers les wilayas de Biskra, Khenchela, Oued Souf et Ouargla. Les investissements effectués ces dernières années pour un coût de 900 millions DA ont permis la rénovation des équipements de cette laiterie et l’augmentation de sa capacité productive passant de 200.000 à 500.000 litres/jour et l’ouverture également de 5 ateliers de production de beurre, de la crème fraîche, le yaourt et le fromage ainsi que la production de la matière première des fromages à base de lait de vache, a ajouté M. El Amraoui. Le directeur de la laiterie Aurès a affirmé que le taux d’intégration du lait de vache comparativement au lait fait à base de la poudre du lait est estimé actuellement à 25% avec une perspective d’atteindre les 50% ‘’dans les 10 prochaines années’’.

