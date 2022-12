Les éléments de brigade économique et financière de la sûreté de wilaya de Batna ont démantelé un réseau criminel spécialisé dans la falsification de résidences et documents de divers pays étrangers en contrepartie de l’argent, a indiqué jeudi un communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Ce réseau est constitué de six (6) personnes âgées entre 25 et 55 ans, dont le propriétaire d’une agence de voyage, son fils et un complice entré en Europe clandestinement, a précisé le communiqué dont une copie a été remise à l’APS. Après obtention d’une autorisation de perquisition des domiciles des mis en cause et du siège de l’agence de voyage, il a été procédé à la saisie de deux documents de résidence falsifiés d’un pays européen, trois passeports et d’autres documents en plus de micro-ordinateurs, supports de stockage électronique et d’une somme d’argent, a ajouté la même source. Les procédures légales ont été engagées en coordination avec les instances judiciaires et les services compétents en attendant le renvoi des suspects devant la justice, ajoute le communiqué. n

