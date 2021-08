Une personne a trouvé la mort lors d’un accident de fuite de gaz suivi d’une violente explosion qui s’est produit samedi après-midi, à Ain Djasser dans la wilaya de Batna, a-t-on appris auprès de la cellule d’information et de communication de la direction locale de la Protection civile.

L’accident s’est produit à l’intérieur d’une habitation de deux étages et un local commercial et a causé la mort, sur place, à un homme âgé de 67 ans qui a succombé à ses graves blessures, a-t-on précisé. Des éléments de l’unité secondaire de la protection civile d’Ain Djasser sont intervenus dans cet accident, qui a engendré d’importants dégâts au bâtiment, tandis que la dépouille a été transférée au service concerné de l’hôpital de Marouana, a-t-on ajouté.

De leur côté, les services de sécurité territorialement compétents ont ouvert une enquête pour connaître les causes et les circonstances de cet accident, a indiqué la même source qui a relevé l’intervention de l’unité de la Protection civile de Hamla dans la commune de Oued Chaâba, pour circonscrire les flammes, lors d’un accident similaire survenu, jeudi soir, dans un atelier de mécanique à la cité 2000 logements AADL.

