L’ouverture de nouvelles structures de dépistage et de prise en charge des patients Covid-19 font partie de la série de mesures prises lors de la réunion du wali de Batna, lundi 13 juillet, avec les cadres et responsables des secteurs, en liaison avec la crise sanitaire, dans le but de maintenir la situation épidémiologique actuelle sous contrôle malgré la recrudescence alarmante des cas confirmés et des décès, enregistrés ces derniers jours.

La population locale, qui a attendu les résultats de cette longue réunion, a été déçue. La majorité des habitants ont appelé à l’instauration de nouvelles mesures de reconfinement face au rebond spectaculaire des cas de contaminations dépassant les 60 par jour, consignés à travers le territoire de la wilaya. Le non-respect des dispositifs préventifs et du confinement a conduit à la propagation du virus qui touche de plus en plus de personnes et de lieux.

A l’issue de cette longue réunion, une série de décisions visant à maintenir la situation sous contrôle ont été prises. Le wali espère ne pas avoir besoin d’imposer un confinement total. Il a donc décidé d’exploiter les locaux du siège de l’Ecole nationale d’application des techniques des transports terrestres (ENATTT) en tant que centre de dépistage et d’orientation des patients atteints du virus Covid-19. Il a également ordonné l’ouverture des services médicaux situés au quatrième étage du CHU de Batna, à savoir le service de médecine interne et de neurochirurgie, dans le but d’hospitaliser et de réanimer les patients Covid-19 et qui sera mis sous la supervision du professeur Samir Raouabhia. L’Ecole nationale des forêts est également mise à la disposition des staffs médicaux à partir de mardi 14 juillet 2020. Le wali Toufik Mezhoud a déclaré la mise en service très prochainement de l’Unité des urgences médicales et chirurgicales (UMC) de Bouzourane en tant que centre de réserve pour l’accueil des malades de la Covid-19 et ainsi, pour réduire la pression sur l’EPH de Batna (ex-Sonatorium), spécialisé dans les maladies pulmonaires et infectieuses. Il a aussi appelé au renforcement des capacités du stock médical permanent en outils d’examen, de dépistage et d’oxygène ainsi que le suivi quotidien des stocks, au niveau de tous les établissements de santé.

Outre l’ouverture de centres de dépistage et d’orientation au niveau des daïras de Barika, Merouana, Aris, Aïn Touta et N’gaoues pour alléger la pression sur les hôpitaux, et l’exploitation d’un hôtel pour l’hébergement en cas de nécessité. Le wali de Batna a ordonné la fermeture des locaux et le retrait immédiat du registre du commerce de chaque commerçant ou client en violation des mesures de précaution ainsi que l’intensification des campagnes de sensibilisation, des opérations de stérilisation des rues, des places publiques et de tous les sièges administratifs.

A rappeler que le wali de Batna a supervisé cette réunion du comité de wilaya élargi de lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus, en présence du P/APC de Batna, du Procureur général, des membres du Comité de wilaya et de sécurité, des directeurs du système exécutif, membres du Conseil scientifique médical et représentants des staffs médicaux et paramédicaux. n