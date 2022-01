Des autorisations d’exploitation exceptionnelles ont été remises lundi au siège de la wilaya de Batna à 15 investisseurs dans plusieurs communes au cours d’une cérémonie présidée par le wali Toufik Mezhoud. Le coût total de ces projets qui devront générer 2.324 postes d’emploi est estimé à près de 12 milliards de dinars, a-t-on indiqué à cette occasion qui s’est déroulée en présence des directeurs de divers secteurs. Cette initiative sera suivie par d’autres similaires, a affirmé le wali, inscrivant cette action dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République préconisant d’aplanir les entraves rencontrées par les investisseurs et les encourager à concrétiser leurs projets dans les meilleurs délais afin de dynamiser le développement et créer des emplois. Les bénéficiaires de cette mesure ont salué l’initiative. De son côté, le président de la Chambre de l’industrie et du commerce de Batna, l’industriel Samir Maala, a estimé que la démarche du président de la République est « courageuse et encourageante » et devra permettra de dynamiser le développement à l’échelle locale et nationale en attendant la loi sur l’investissement. Il a également noté que la remise de ces arrêtés d’exploitation exceptionnels à des investisseurs permettra à plusieurs usines d’entrer en activité après plusieurs années de suspension et de vitaliser le marché de l’emploi. Le nombre des petites et moyennes entreprises créées à ce jour dans la wilaya de Batna est de 10.374, employant 338.010 travailleurs, selon les services de la wilaya. Quatre zones industrielles sont exploitées à travers la wilaya, à savoir Batna, Barika, Arris et Ain Yagout en plus de 9 zones d’activités à Batna, N’gaous, Merouana, Ain Djasser, Ain Yagout, El Madher, Djerma, Barika 1 et 2. Trois mini-zones d’activités ont été aménagées à Ras El Ayoun, Talkhamet et Timgad, selon la même source qui a indiqué que 7 autres mini-zones sont en cours de création à Seggana, Zana El Beida, El Djezzar, El Madher-2, Ain Touta, T’kout et Ouled Sellam.

Articles similaires