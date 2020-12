Cinq (5) membres d’une même famille habitant le village Zeghadid dans la commune de N’gaous (wilaya de Batna) sont morts asphyxiés par le monoxyde carbone, pporte l’APS, ce mercredi, en citant le chargé de la communication à la direction locale de la protection civile, le sous-lieutenant Zohir Nekaa. Evacuées à la morgue de l’hôpital de N’gaous, les victimes, un homme et son épouse âgés de 46 ans et leurs trois enfants âgés de 6, 9 et 12 ans, ont été découvertes inanimés à leur domicile familiale, a précisé la même source. La cause de leur mort serait due, d’après les premières constations, à une fuite de gaz du monoxyde carbone de l’appareil de chauffage, a indiqué, à l’APS, le sous-lieutenant Zohir Nekaa. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité compétents pour déterminer les circonstances de l’incident.

