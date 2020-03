Quelque 25 interventions chirurgicales de transplantation de prothèses articulaires ont été effectuées au centre hospitalo-universitaire (CHU) de Batna au cours des derniers jours, a affirmé samedi le chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologie, le Pr. Nacer Khernane. Ces opérations «toutes réussies» ont été réalisées au niveau de la hanche et du genou avec le concours de deux professeurs de l’hôpital de Ben Aknoun (Alger) dans le cadre des journées chirurgicales tenues au CHU du 9 au 11 mars courant et consacrées à la transplantation des prothèses articulaires, a précisé le même praticien. Ces interventions ont porté sur la transplantation de prothèses totales de hanche et de genou, a précisé le Pr. Khernane qui a indiqué que le service de chirurgie orthopédique et traumatologie compte cinq professeurs et trois maîtres-assistants assistés par un staff d’anesthésistes réanimateurs dirigé par une professeure. Le service qui reçoit des patients de Batna et des wilayas avoisinantes, dont Khenchela et Oum El Bouaghi, est capable d’effectuer d’avantage d’interventions chirurgicales à condition de disposer de prothèses articulaires, a ajouté le praticien, soulignant que son service a établi une liste d’attente de 140 patients ayant besoin de prothèse articulaire et 200 autres atteints de malformations orthopédiques congénitales. Le CHU de Batna a déjà réalisé des transplantations de prothèses articulaires au niveau de la hanche qui ont été interrompues en 2010 faute de ce genre d’appareils, a ajouté la même source. n

