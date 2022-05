Vingt-deux (22) personnes âgées entre 18 et 71 ans ont été blessées, samedi après-midi, suite au dérapage d’un minibus de transport de voyageurs, assurant la liaison entre les villes de Batna et Merouana, a-t-on appris dimanche auprès de la Direction de la Protection civile.

L’accident s’est produit au niveau d’un virage sur la RN 77, reliant les communes de Batna et Merouana, plus exactement à la sortie de la zone d’Ouled Chaâba, a indiqué la cellule de l’information et de la communication de la DPC.

Les services de ce corps constitué ont mobilisé deux camions d’intervention et sept ambulances par l’unité principale et secondaire des localités de Hamla, Merouana et Ain Touta, a-t-on fait savoir.

Les blessés ont été évacués vers le service des urgences médicales du centre hospitalo-universitaire (CHU), sis au chef-lieu de wilaya. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité territorialement compétents afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.