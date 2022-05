Par Bouzid Chalabi

Acteur majeur dans le secteur de la construction en Algérie, le groupe des sociétés Hasnaoui n’a pas lésiné sur les moyens à l’occasion de sa participation au 24e Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics, «Batimatec 2002». Pas seulement, puisque cette fois il a innové de fort belle manière.

En effet, c’est sur l’esplanade de l’Unité africaine de la Safex qu’il s’est installé afin que ses huit filiales prennent place et faire découvrir aux visiteurs toute la diversité de ses activités et l’étendue de sa solution globale dans l’industrie de la construction et des services. Ce sont la construction, la menuiserie bois et aluminium, l’exploration et la transformation du marbre et granite, la production de matériaux de construction, la promotion immobilière, les télécommunications. Pour le détail de sa solution globale, le groupe fait savoir, dans un communiqué parvewnu à notre Rédaction, qu’il a déployé cette dernière dans la cité dénommée «Erriadh» qu’il a érigée au cœur de la ville d’Oran, en faisant appel à l’ensemble des filiales du Groupe pour isoler, aménager et équiper les appartements et villas de la cité Erriadh. Notons que le groupe compte mettre à profit sa participation au Batimatec afin de promouvoir ses solutions novatrices, notamment à travers le développement des systèmes d’isolation thermique des habitations.

Rappelons que le Groupe des sociétés Hasnaoui est considéré comme étant le géant de la construction en Algérie depuis plus de 40 ans. Il a, en effet, au registre de ses réalisations construit plus 40 000 logements individuels et collectifs et livré 250 infrastructures publiques et privées. Toujours dans ce même sillage, le Groupe emploie actuellement directement environ 4 000 personnes à travers ses 21 filiales.

Compte tenu de ses expériences et de son savoir-faire reconnu par tous les acteurs des secteurs cités plus haut, le groupe a été sollicité par les pouvoirs publics en septembre dernier pour finaliser les infrastructures abritant les jeux Méditerranéens d’Oran du 25 juin au 5 juillet prochains.

Cette même source indique que le groupe poursuit son développement et renforce sa présence notamment au centre et à l’est du pays, où il vient de décrocher à travers sa filiale construction BTPH, deux marchés. Le premier à Alger, pour la construction de 26 villas pour le compte de l’Entreprise nationale de la promotion immobilière (ENPI), et le deuxième à Boumerdès, pour la réalisation de 100 logements mixtes individuels et semi-individuels. Ces réalisations porteront la touche du Groupe notamment en termes de respect des délais et de qualité des travaux.

