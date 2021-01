Philadelphie a remporté, dans la nuit de vendredi à samedi, le choc à l’Est face à Boston grâce à un très bon Joel Embiid et malgré un excellent Jaylen Brown. À l’Ouest, les Clippers ont maintenu leur bon rythme avec un sixième succès de rang face au Thunder (120-106).



LE MATCH : LES NUGGETS ARRACHENT LA VICTOIRE À PHOENIX

Menés de 14 points à la mi-temps, Denver est allé s’imposer à Phoenix en prolongations (126-130). Une remontée favorisée par la nouvelle grosse performance de Nikola Jokic (31pts, 10 rbds, 8 passes). Le duo Barton-Murray a réussi à faire la différence dans une fin de rencontre très chaude, rendant le dernier 3-points de Chris Paul insuffisant. Les Nuggets affichent un bilan positif pour la première fois de la saison et pointent à la 8e place à l’Ouest. Autre rencontre à se décider en prolongations : celle entre Indiana et Orlando, remportée par les locaux (120-118).



LE JOUEUR : EMBIID INTRAITABLE MALGRÉ UN BROWN EN FEU

Le choc entre les deux premiers de la conférence Est a tourné à l’avantage de Philadelphie. En l’absence de Jayson Tatum, Boston a pu s’appuyer sur un grand Jaylen Brown, qui a cumulé 42 points et 9 rebonds. Mais les Celtics, qui ont semblé pêcher physiquement, n’ont pas résisté à un Joel Embiid dominateur avec ses 38 points et 11 rebonds (122-110).

Parmi les autres individualités en feu dans la nuit de vendredi à samedi, Trae Young a fait particulièrement mal à Minnesota avec Atlanta (98-116), en cumulant 43 points, 4 rebonds et 5 passes, soit son meilleur total de la saison. À noter également la belle performance de Luka Doncic (36pts, 9rbds, 11 pases), qui a guidé Dallas vers un succès important à San Antonio (117-122).

En revanche, les 38 points de Kyrie Irving n’ont pas suffi à Brooklyn pour résister aux Cavaliers, à Cleveland (125-113). Dominante, la franchise de l’Ohio a pris le contrôle du match dès le troisième quart temps, profitant de la défense poreuse des Nets pour enregistrer une troisième victoire consécutive, deux jours après leur victoire au bout du suspense contre ces mêmes Nets.



LA SÉRIE : 6/6 POUR LES CLIPPERS

Très belle opération pour les Clippers, peu inquiétés par Oklahoma City (120-106). Les Californiens ont enregistré un sixième succès de rang, notamment grâce au duo George-Leonard, respectivement auteurs de 29 et 31 points. Résultat, les locaux rejoignent les Lakers en tête de la conférence Ouest.

Les résultats de la nuit :

Phoenix – Denver 126 – 130 (a. p.)

San Antonio – Dallas 117 – 122

Cleveland – Brooklyn 125 – 113

Philadelphie – Boston 122 – 110

Toronto – Miami 101 – 81

LA Clippers – Oklahoma City 120 – 106

Sacramento – New York 103 – 94

Minnesota – Atlanta 98 – 116

Charlotte – Chicago 110 – 123

Detroit – Houston 102 – 103

Indiana – Orlando 120 – 118 (a. p.)