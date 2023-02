Alors que leur départ des Brooklyn Nets a fait grand bruit, Kevin Durant et Kyrie Irving, qui ont respectivement rejoint les Phoenix Suns et les Dallas Mavericks, sont revenus sur leur décision en marge du NBA All-Star Game qui se déroulera dimanche. «Je ne pense pas que ce soit mauvais pour la ligue», a notamment estimé Durant.

En marge du NBA All-Star Game, qui s’est disputé cette nuit à Salt Lake City, Kevin Durant et Kyrie Irving ont défendu, en conférence de presse, leur récent départ controversé des Brooklyn Nets, qui avaient tenté de construire leur effectif autour d’eux. Pour Durant, désormais aux Phoenix Suns, les différents échanges qu’ils ont initiés profitent en fait à la NBA. «Je ne pense pas que ce soit mauvais pour la Ligue», a-t-il déclaré.

«Cela apporte plus de regards sur la ligue, plus de gens sont plus excités. Les tweets que j’ai reçus, les nouvelles que nous avons reçues à propos de mon échange, de l’échange de Kyrie, tout cela attire l’attention sur la Ligue et c’est vraiment ce qui rapporte de l’argent, quand vous attirez l’attention. Donc, je pense que c’est génial pour la ligue, pour être honnête», a détaillé l’ailier de 34 ans, MVP en 2014.

QUAND VOUS TRAVAILLEZ AUSSI DUR QUE MOI…

Les demandes de transfert d’Irving et de Durant s’inscrivent dans une tendance récente des joueurs NBA qui obtiennent d’être échangés, comme Anthony Davis avec les New Orleans Pelicans en 2019 et Russell Westbrook avec les Washington Wizards en 2021, ou même Irving avec les Cleveland Cavaliers en 2017.

Ce fut également le cas de James Harden avec les Nets la saison dernière : son départ chez les Sixers de Philadelphie avait ainsi marqué la première fissure dans la fondation de la «super team» désirée par le management de la franchise de Brooklyn autour de ces trois joueurs All Star, qui s’est révélée être un pétard mouillé. Pour Irving, recruté il y a deux semaines par les Dallas Mavericks, le business du sport professionnel impose une pression indue sur les décisions de carrière des joueurs, qui n’existe pas pour les employés d’autres secteurs. «C’est ma vie. Ce n’est pas juste un rêve sur lequel tout le monde peut s’exprimer. (…) Quand vous travaillez aussi dur que moi ou que n’importe qui d’autre dans une profession spécifique, je pense que vous devriez avoir la possibilité et la liberté d’aller là où on vous veut, où on vous célèbre et où vous vous sentez bien», a expliqué le meneur de 30 ans, qui touchait environ 35 millions d’euros par saison chez les Nets. n