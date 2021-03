Les 43 points de Kyrie Irving n’y ont rien fait : Brooklyn, toujours privé de Kevin Durant (tendon d’Achille) s’est incliné chez le Magic (121-113), qui a prouvé qu’il valait mieux que son avant-dernière place à l’Est. L’équipe floridienne, d’un impressionnant 21/40 à longue distance, a fait la différence au 3e quart-temps, comptant jusqu’à 17 longueurs d’avance. Un matelas qui s’est rétréci dans la dernière période, moment auquel James Harden, plus discret que d’habitude, a mis la moitié de ses 19 points. Mais Evan Fournier, auteur d’une excellente performance avec 31 points (à 10/13 aux tirs), a inscrit des paniers importants dans le money-time en guise de réponse. Quant à Aaron Gordon, il a lui planté 38 points qui ont évidemment largement contribué à ce premier succès en dix matches. Les Nets, qui pouvaient déloger Philadelphie de la première place occupée conjointement avant cette défaite, redescendent au 2e rang.



UTAH SE REPREND

Le Jazz est sur courant alternatif en ce mois de mars, alternant victoire et défaite depuis douze matches. Battu la veille à Washington, il a corrigé le tir à Toronto en s’imposant difficilement (112-115). Donovan Mitchell et Rudy Gobert ont été prépondérants. Le premier a réussi 8 de ses 31 points (6 passes) dans les 90 dernières secondes de la rencontre. Le second en a aussi mis 8 sur ses 15 au total, dans le dernier quart-temps durant lequel l’avantage au score a basculé à huit reprises. Il a aussi grappillé 16 rebonds et infligé 2 contres. «J’ai vu où je pouvais me mettre en bonne position. J’avais forcé mes tirs au début du match, mais en seconde période, j’ai pris les bonnes décisions», a commenté Mitchell. En face, Pascal Siakam a réussi une solide performance (27 pts, 9 passes), mais a manqué de peu le panier égalisateur au buzzer. Conséquence, les Raptors concèdent un 7e revers de rang et restent à la 11e place à l’Est, derrière Indiana qui s’est imposé à Miami (137-110). Le Jazz conforte sa place de leader à l’Ouest, où Phoenix, 3e, a remis les pendules à l’heure face à la lanterne rouge Minnesota qui l’avait battu 24 heures plus tôt. Le back-to-back a cette fois tourné à l’avantage des Suns (113-101).



DENVER ROI DU COME-BACK

Lors des play-offs de la saison passée, les Nuggets ont éliminé Utah et les Clippers 4-3 après avoir été mené 3-1, démontrant qu’ils n’étaient jamais aussi dangereux que dos au mur. Chicago en a fait l’amère expérience, battu (131-127) après prolongation alors qu’il menait de 14 points à huit minutes du terme. Et comme presque toujours, c’est le sursaut des deux pépites Nikola Jokic et Jamal Murray qui a fait la différence, avec 34 points chacun. Le premier a frôlé le triple-double (15 rbds, 9 passes), le second a planté 15 pions dans le dernier quart-temps, dont le shoot derrière l’arc pour l’égalisation au buzzer, et il en a ajouté 7 dans l’»overtime». De quoi écoeurer des Bulls et Zach LaVine, qui n’a pourtant pas démérité avec ses 32 points dans la musette, dont neuf qui n’auront pas suffi dans les cinq minutes supplémentaires. Après ce 3e succès consécutif, les Nuggets restent 5e à l’Ouest, à égalité avec Portland qui a pris le meilleur sur Dallas (125-119). Si Damian Lillard a inscrit 31 points, il s’est fait une frayeur au genou gauche, finalement sans gravité, et a laissé la vedette, une fois n’est pas coutume, à son meneur CJ McCollum. Ce dernier lui a donné raison en plantant trois tirs à longue distance dans le money-time, pour finir avec 32 unités. En face, Luka Doncic a été étincelant (38 pts, 9 passes, 9 rbds) mais en vain pour Dallas (8e), encerclé par San Antonio (7e), vainqueur à Cleveland (110-116), et Golden State (9e) qui s’est imposé à Memphis (103-116). n

