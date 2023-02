A couper le souffle. Le match entre Sacramento et les Los Angeles Clippers a débouché sur du quasi jamais vu : une victoire 176-175 des Kings après deux prolongations et au bout du deuxième match le plus prolifique de l’histoire. De son côté, Milwaukee a décroché un 13e succès de rang, face à Miami (128 – 99) mais a perdu Giannis Antetokounmpo, blessé au genou. C’est un score digne du All-Star Game. Mais ce fut un grand et vrai match de saison régulière. La rencontre entre les Sacramento Kings et les Los Angeles Clippers a débouché sur un résultat quasi-historique (176-175) puisqu’il a fait de ce match le deuxième plus prolifique de l’histoire de la Ligue, après deux prolongations. Ce feu d’artifice offensif a permis à De’Aaron Fox (42 points) et Malik Monk (45 points) de briller. Après un dernier tir manqué au buzzer de Kawhi Leonard (44 pts), Sacramento avait arraché une première prolongation grâce à trois points de Monk (153-153). C’est encore lui qui a offert la deuxième prolongation aux siens grâce à deux lancers francs (164-164), alors que Paul George avait manqué sa cible pour les Clippers. Monk et Fox ont définitivement donné l’avantage aux Kings après deux nouveaux ratés de Leonard et Nicolas Batum (19 pts) pour les Clippers. Pour sa première avec sa nouvelle franchise, Russell Westbrook a inscrit 17 points et signé 14 passes décisives. Cette rencontre, disputée jusqu’au bout de la nuit, a bien failli faire tomber le record établi en 1983 lors d’un match remporté par les Pistons aux dépens des Nuggets (186-184).



LA SÉRIE : ET DE 13 POUR MILWAUKEE

Malgré la coupure, Milwaukee a poursuivi sa série. Face au Heat, les Bucks ont décroché un nouveau succès collectif, le 13e de suite, et avec de la marge (128-99). Même la sortie précoce de Giannis Antetokounmpo, blessé, n’a pas freiné leur élan. Déjà touché au poignet droit il y a dix jours, le Grec avait dû se contenter d’une apparition de 20 secondes au début du All-Star Game, remporté dimanche par son équipe face à celle de LeBron James (184-175). Vendredi, c’est un choc au genou droit lors d’un duel avec un adversaire qui l’a contraint à quitter ses coéquipiers à la fin du premier quart-temps. Jrue Holiday (24 pts) ou encore Bobby Portis (18 pts, 11 rbds) ont fait le job pour la franchise qui suit Boston de près à l’Est.



LE SHOOTEUR : UN RECORD POUR THOMPSON

Klay Thompson avait très envie de s’offrir un record «que Stephen Curry n’a pas». Alors, lors du succès de Golden State devant Houston (116-101), le Splash Brother a décidé d’aligner les tirs à trois points. Résultat : 12/17. Du déja vu pour lui cette saison. Pourtant, aucun autre joueur n’avait réussi à cumuler autant de paniers primés à deux reprises lors d’une même saison.

C’est la troisième fois de sa carrière qu’il atteint ce total et il détient même le record en NBA avec 14 paniers primés inscrits lors d’un match contre Chicago en 2018. Le joueur de 33 ans a bouclé la rencontre avec 42 unités. En l’absence de Stephen Curry, toujours blessé, ainsi que de Draymond Green et Andrew Wiggins, Thompson a prouvé qu’il était l’homme en forme de Golden State.



LA PERFORMANCE : RANDLE SUR SON NUAGE

46 points pour Julius Randle. Le All-Star des Knicks est bouillant en ce moment et il l’a encore démontré en égalant son record en carrière pour guider les siens à la victoire à Washington (115-109). <

Articles similaires