RAS. LE BOL. Michael Malone, l’entraîneur des Denver Nuggets, a exprimé devant la presse son immense frustration d’être coincé dans la « bulle » de Disney World à Orlando, en Floride, où certaines équipes de NBA, dont la sienne, se trouvent depuis plus de deux mois. « C’est dément. Ma famille me manque. Je parle pour moi et au nom des entraîneurs, dont tous ceux qui sont ici. Soixante jours sans pouvoir faire venir ma famille ici, c’est limite criminel », a lâché Malone, très remonté contre la NBA. « Honte à toi, NBA », a-t-il ajouté.

« Coach Mo a absolument raison ! C’est ridicule », a tweeté LeBron James, la superstar des Lakers également en demi-finales de Conférence Ouest, en réponse à un message sur ce réseau social de son coéquipier Jarde Dudley qui a relayé les propos de Malone. Après avoir passé les quarts de finale de la Conférence ouest aux dépens des Utah Jazz, les Denver Nuggets ont été largement dominés 120-97 par les Los Angeles Clippers dans le 1er match de leur série en demi-finales, jeudi.

Articles similaires