Les Lakers avaient le sourire cette nuit. Et pour cause, les Angelinos n’ont pas eu a souffrir face à une pâle équipe des Rockets, emmenée timidement par le duo Wall-Harden. Alors, les coéquipiers de LeBron James se sont amusés a trouver des distractions supplémentaires. Au milieu du 2e quart-temps quand le «King» a récupéré le ballon derrière la ligne à trois points, juste devant son banc, il a hésité un petit instant : tirer ou feinter ? C’est le moment choisi par Dennis Schröder, le meneur allemand de 27 ans, pour lui glisser un petit mot à l’oreille: « J’ai parié un billet de 100 dollars, et il a tenté sa chance » a-t-il déclaré après le match.

Joueur, Lebron James s’est donc exécuté mais ne s’est pas contenté de simplement marquer son panier. Il s’est retourné vers son banc une fois la balle en l’air pour regarder l’Allemand droit dans les yeux avant de lâcher un légendaire « Vendu ! » Le quadruple champion NBA est revenu sur ce shoot : « Un pari n’est pas valide tant qu’on n’a pas regardé la personne dans les yeux. Je devais donc le regarder dans les yeux. J’ai réussi à gagner mon pari. »

Pour célébrer son panier avant que le ballon ne soit rentré dans l’anneau, il faut beaucoup de confiance mais également être extrêmement adroit. Ce sont évidemment deux qualités dont dispose aisément Stephen Curry. Alors les « no-look shots », il en a fait sa spécialité, pour le plus grand plaisir des fans des Warriors. Comme Lebron James, plusieurs joueurs se sont essayés à cette célébration qui peut vite virer au ridicule si elle est ratée, Nick Young ne dira pas le contraire.

