Le tournoi des As de la Super-Division de basket-ball, prévu à partir de jeudi à Annaba, regroupera le WO Boufarik, le MC Alger, le NB Staouéli et le CSC Gué de Constantine, qui en découdront pour le titre de champion d’Algérie de la saison 2021-2022. Organisé à la salle omnisport Chahlef-Chahreddine d’Annaba, en hommage à l’ancien entraineur du SR Annaba Kamel Boukachabia décédé en 2014, le tournoi des As se jouera en formule de mini-championnat (aller simple) et dont le premier au classement sera sacré champion d’Algérie. Invaincu depuis le début de saison, le WO Boufarik, en quête du titre de champion qui lui échappe depuis 2002, fait figure de grand favori pour le sacre final, devant le MC Alger (ex GS Pétroliers) tenant du trophée depuis 2014 et les deux outsiders, le NB Staouéli et le CSC Gué de Constantine, invités surprises du rendez-vous d’Annaba. Les choses sérieuses débuteront dès la première journée, prévue jeudi, avec la confrontation opposant le principaux favoris, le WO Boufarik au MC Alger (18h00), alors que le match d’ouverture mettra aux prises le NB Staouéli au CSC Gué de Constantine (16h00). Les coéquipiers de Halim Kaouane enchaineront vendredi (16h00) face au CSC Gué de Constantine avant de boucler le tournoi, samedi (18h00) face au NB Staouéli. De son côté, le MC Alger, en quête de rachat après son élimination en demi-finale de la Coupe d’Algérie, jouera ses deux autres matchs contre le NB Staouéli, vendredi (18h00), et le CSC Gué de Constantine samedi (16h00). Le club sacré champion à l’issue du tournoi des As représentera l’Algérie à la 3e édition de la Ligue africaine de basket-ball (BAL), alors que le vice-champion sera reversé en Championnat arabe des clubs. Pour rappel, les éditions 2020 et 2021 des compétitions masculines de basket-ball (Championnat et Coupe) avaient été annulées en raison de la pandémie de Coronavirus. n

