Le NB Staouéli a été sacré champion d’Algérie de basket-ball de la saison 2021-2022, en s’imposant devant le WO Boufarik sur le score de 64 à 59 (mi-temps : 27-28), lors de la dernière journée du tournoi des As de la Super-Division disputée samedi à la salle omnisport Chahlef-Chahreddine d’Annaba. C’est le deuxième titre de champion de la ville de Staouéli (banlieue Ouest d’Alger) après celui remporté en 2007 sous l’appellation de l’ex DRB Staouéli. Menés d’un point à la mi-temps (27-28), les basketteurs de Staouéli ont réussi à prendre l’avantage dans le troisième quart (44-42), avant de s’imposer avec un écart de cinq points (64-59). Invaincus durant ce tournoi des As, les hommes de Yacine Ait-Kaci se sont imposées lors des deux premières journées, respectivement, devant le CS Gué de Constantine (58-42) et le MC Alger (81-74) et succèdent au palmarès de la compétition au MC Alger (ex GS Pétroliers), tenant du trophée depuis 2014. A la faveur de ce sacré mérité, le NB Staouéli représentera l’Algérie à la 3e édition de la Ligue africaine de basket-ball (BAL), alors que le WO Boufarik, vice-champion, sera reversé en Championnat arabe des clubs. Dans la première rencontre de cette 3e et dernière journée, le MC Alger s’est imposé devant le CS Gué de Constantine (90-86). Pour rappel, les éditions 2020 et 2021 des compétitions masculines de basket-ball (Championnat et Coupe) n’avaient pas été disputées en raison de la pandémie de Coronavirus.

