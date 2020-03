Menés par les 25 points de Kawhi Leonard, les Clippers ont décroché un succès significatif sur le parquet des Rockets dans la nuit de jeudi à vendredi (120-105). La formation de Los Angeles a haussé son niveau de niveau depuis quelques matches. Cette nuit a aussi été marquée par le retour à la compétition de Stephen Curry après plus de quatre mois d’absence.



Le joueur : Stephen Curry a rejoué

Enfin ! Après quatre mois sur la touche et un retour avorté dimanche dernier, Stephen Curry a enfin refoulé les parquets NBA cette nuit. Sa première sortie depuis le 30 octobre s’est soldée par une défaite des Warriors contre les Raptors (113-121). Mais le double MVP a réussi à enflammer la foule de San Francisco pour son cinquième match de la saison. Il a fini avec 23 points, 7 rebonds et 7 passes. Il a manqué d’adresse, certes, mais il a facilité la vie de ses coéquipiers en étant simplement présent sur le terrain. Il y a des choses qui ne changent pas. Et même après une fracture de la main et une longue convalescence, les défenses ne lâchent pas le meneur d’une semelle quand il n’a pas le ballon. De quoi offrir des espaces à ses jeunes coéquipiers. Curry a contribué à leur révolte – sous les chants «MVP» du public – dans les dernières minutes de la partie. les Warriors ont été un peu justes pour battre l’une des meilleures équipes de la ligue, menée par un excellent Norman Powell (37 pts, record en carrière). Pascal Siakam a aussi fait la différence dans le money time avec plusieurs paniers importants. Les Raptors sont d’ores et déjà qualifiés pour les Playoffs ! Mais l’excitation est de retour dans la Bay et ça ne fait que commencer…



Le match : Los Angeles prend le dessus sur Houston

En optant pour un cinq de très petite taille avec uniquement des extérieurs alignés sur le terrain, les Rockets ont misé sur eux-mêmes et surtout sur leur réussite aux tirs. La stratégie marche plutôt bien depuis son expérimentation début février mais l’une de ses limites a toujours été pointée du doigt : que faire les soirs où James Harden et ses coéquipiers sont maladroits ? Élément de réponse avec la lourde défaite contre les Clippers. Un revers 105 à 120, avec un écart réduit en fin de partie alors que les Californiens avaient déjà plié la rencontre (+25 après trois quart-temps). Kawhi Leonard (25 pts) et ses coéquipiers ont étouffé les attaquants de Houston, à commencer par James Harden, limité à 16 points et 4 sur 17 aux tirs. Russell Westbrook a marqué 29 points mais en prenant 27 tirs (11 paniers). Les joueurs de Mike D’Antoni n’ont converti que 36% de leurs tentatives avec un vilain 16% à trois points. Impossible de gagner dans ces conditions et encore moins contre des Clippers de plus en plus à l’aise. L’armada de Los Angeles est au complet et elle occupe désormais la deuxième place à l’ouest.



La performance : Tobias Harris en patron

Encore privés de Joel Embiid (épaule) et de Ben Simmons (dos), les Sixers ont pu compter sur Tobias Harris pour faire la différence en attaque cette nuit. L’ailier de Philadelphie a cumulé 28 points et 14 rebonds pour une belle victoire à Sacramento (125-108). Shake Milton a ajouté 20 pions tandis qu’Al Horford finissait avec 18 unités mais aussi 8 rebonds et 6 passes.

L’action : Jamal Murray offre la victoire aux Nuggets

Sévèrement battus par les Warriors lors de leur dernière sortie, les Nuggets avaient à cœur de se rattraper au moment d’affronter les Hornets. Et là encore, ils ne sont pas passés loin de la contre-performance. Les joueurs de Mike Malone étaient menés de huit points au cours du quatrième quart-temps mais ils ont trouvé les ressources nécessaires pour revenir dans le match et même repasser devant sur un ultime panier décisif de Jamal Murray (18 points) à cinq secondes du buzzer. Victoire finale, 114-112.

Tous les scores :

Hornets – Nuggets : 112-114

Rockets – Clippers : 105-120

Kings – Sixers : 108-125

Warriors – Raptors : 113-121