Que de suspense sur le parquet de Houston, où Utah s’est imposé à l’ultime seconde dans la nuit de dimanche à lundi. Bojan Bogdanovic a inscrit le panier salvateur à trois-points à la sirène pour permettre au Jazz de l’emporter (114-113). La soirée a aussi été marquée par les débuts avec leur nouvelle équipe d’Andre Drummond avec les Cavaliers, laminés par les Clippers (92-133), et Andre Iguodala (Heat). Quelle affiche. Utah et Houston, deux équipes à la lutte pour une place sur le podium à l’Ouest, s’affrontaient dans la nuit de dimanche à lundi. Leur duel a tenu ses promesses. Le suspense était au rendez-vous et c’est finalement le Jazz qui s’est imposé à la sirène, sur un ultime trois-points de Bojan Bogdanovic (114-113) ! Et quel tir ! Un scénario hollywoodien. Bogdanovic avait en plus été très maladroit avant cette dernière tentative héroïque. Il n’a mis que deux paniers cette nuit, dont le trois-points pour la gagne. Son coéquipier Jordan Clarkson a lui tenu la baraque pendant la partie en inscrivant 30 points. Côté Rockets, c’est encore une fois Russell Westbrook qui a tout donné. 39 points pour le meneur. Et un triple-double

(28 pts, 10 rbds, 10 pds) pour son partenaire James Harden, à 2 sur 13 à trois-points cependant. Les Rockets ont concédé une deuxième défaite de suite avec leur cinq de (très) petite taille – P.J. Tucker joue pivot – mais ils étaient vraiment proches de s’imposer contre le Jazz.



La performance : Trae Young, bouillant contre New York

Trae Young n’a pas tremblé malgré la fatigue. Même avec des longues minutes de jeu dans les jambes, le meneur a gardé son sang-froid sur la ligne des lancers-francs pour assurer aux Hawks la victoire contre les Knicks après deux prolongations (140-135). Une rencontre épique au cours de laquelle le néo All-Star a compilé 48 points et 13 passes décisives. Une performance digne d’un grand. Avec donc les lancers cruciaux pour la gagne, mais aussi ceux pour arracher une seconde prolongation. Chapeau.



Le rookie : Triple-double pour Ja Morant

Qui aurait cru que les Grizzlies seraient encore en course pour les playoffs, et même bien installés à la huitième place de la Conférence Ouest, à l’approche du All-Star Game ? Sans doute pas grand monde. Mais Ja Morant et ses coéquipiers sont décidément coriaces. Ils ont battu les Wizards cette nuit (106-99). Une nouvelle fois sous l’impulsion de leur rookie. Le meneur a cumulé 27 points, 10 rebonds et 10 passes pour mettre son équipe sur le chemin du succès. Le premier triple-double de sa jeune carrière. Sans doute pas le dernier.

Les débuts : Andre Drummond fait des stats pour sa première avec Cleveland

Transféré aux Cavaliers, à la surprise générale, jeudi dernier, Andre Drummond a joué son premier match avec la franchise de l’Ohio. Il a fini avec 19 points et 14 rebonds. Dans ses standards. Avec cependant beaucoup de maladresse (7 sur 17 aux tirs). Mais surtout, son équipe a pris l’eau en concédant une très lourde défaite contre les Clippers (92-133), la plus large de son histoire à domicile.



Les débuts (bis) : Andre Iguodala a enfin rejoué

Après des mois d’absence, simplement parce qu’il refusait de jouer pour les Grizzlies après avoir été transféré à Memphis en juillet dernier, Andre Iguodala a finalement refoulé un parquet. Sous les couleurs du Heat, où il a été expédié à la deadline. Le triple-champion NBA a joué 23 minutes pour seulement 2 points mais aussi 6 rebonds. Son équipe a dominé l’adversaire de 10 points au cours de ces 23 minutes. Ça n’a pas suffit. Miami a perdu contre Portland (109-115), en raison notamment des 33 points et 8 passes décisives de l’intenable Damian Lillard.

Tous les scores

Thunder – Celtics : 111-112

Hawks – Knicks : 140-135

Sixers – Bulls : 118-111

Wizards – Grizzlies : 99-106

Rockets – Jazz : 113-114

Cavaliers – Clippers : 92-133

Trail Blazers – Heat : 115-99