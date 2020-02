LeBron James et Anthony Davis ont porté les Los Angeles Lakers vers une victoire face à Memphis (117-105) qui permet à la franchise californienne de conforter sa première place dans la Conférence Ouest. De son côté, le Jazz a subi la loi de San Antonio (113-104).

Ils sont inarrêtables. LeBron James et Anthony Davis, auteurs de plus de la moitié des points, ont été prépondérant au succès des Lakers contre Memphis, vendredi lors d’une soirée NBA où Denver, son dauphin à l’Ouest, a chuté à Oklahoma City. Toronto a rebondi sous l’impulsion d’un grand Pascal Siakam et Rudy Gobert, pourtant excellent, a été battu avec le Jazz à San Antonio.

Les Lakers enchaînent

Los Angeles, dominateur tout du long, a logiquement eu la peau de tenaces Grizzlies (117-105), son 4e succès de rang pour consolider sa domination à l’Ouest. Si LeBron James a surtout présidé à ses destinées en première période (32 pts, 7 passes au total), c’est Anthony Davis qui a fait le job en seconde, ses 7 contres (28 pts, 13 rbds) éteignant les maigres espoirs de remontée de Memphis. L’ailier s’est pourtant fait peur après une béquille reçue au genou droit. Au final, les Lakers ne se seront pas vraiment économisés avant de recevoir dimanche Boston, pour une revanche attendue après la sévère correction reçue un mois plus tôt au Garden.

Toronto reprend sa marche en avant

Deux jours après leur défaite à Brooklyn, qui a mis un terme à leur série de 15 victoires, les Raptors ont immédiatement renoué avec le succès contre Phoenix (118-101), leur 16e en 17 matches. Pascal Siakam les y a conduits en inscrivant 37 points assortis de 12 rebonds, bien aidé par Fred VanVleet (14 pts, 7 rbds, 7 passes). Avec cette 8e victoire d’affilée à domicile, Toronto conforte sa 2e place à l’Est devant Boston (3e) qui s’est imposé à Minnesota (127-117).

Gordon Hayward a inscrit 29 points pour les Celtics, privés de Kemba Walker (genou), mais qui ont également pu compter sur Daniel Theis, auteur de la meilleure marque de sa carrière (25 pts, 16 rbds) et sur Jayson Tatum (28 pts, 11 rbds). Côté Timberwolves, avant-dernier à l’Ouest et qui doit faire sans Karl-Anthony Towns (poignet), rien ne va plus avec cette 16e défaite en 17 matches. Depuis le 1er décembre leur bilan est de 6 victoires et 30 revers.

Le Thunder croque les Nuggets

Trouble-fête inattendu à l’Ouest, Oklahoma City s’est offert une belle victoire face à Denver (113-101), grâce notamment aux 29 points de Chris Paul, bien secondé par Steven Adams (19 pts, 17 rbds). Côté Nuggets, seul Nikola Jokic a tenu son rang avec 32 points marqués (à 12/15 aux tirs, 7 rbds, 5 passes). Insuffisant pour le dauphin des Lakers à l’Ouest où le Thunder, qui en est à 11 succès sur les 14 derniers matches, occupe la 6e place conjointement avec Dallas.

Car les Mavericks se sont également imposés à Orlando (122-106), portés par Luka Doncic pas passé loin du triple-double (33 pts, 10 rbds, 8 passes). Kristaps Porzingis a également eu gros apport avec 24 points, 10 rebonds, 5 passes, 5 contres. Côté Magic, 8e à l’Est, seuls Evan Fournier et Nikola Vucevic ont surnagé, auteurs respectivement de 28 et 27 points.

Les Spurs éteignent le Jazz

Imprévisible, San Antonio a enchaîné un deuxième succès hors de ses bases, à Utah (113-104) après celui acquis à Oklahoma City. Dejounte Murray a été le meilleur marqueur (23 pts, 7 rbds) des Spurs à 10/16 aux tirs. En face, Rudy Gobert, sur un nuage depuis son premier All-Star Game réussi, a été le plus prolifique avec 18 points (14 rbds).

Le Jazz reste 4e à l’Ouest, où San Antonio (10e) est plus que jamais engagé dans un duel à trois pour la 8e place, la dernière qualificative pour les play-offs pour l’heure occupée par Memphis. Juste devant les Texans, se trouve encore Portland malgré après sa défaite chez lui face à New Orleans (128-115) où Zion Williamson a encore brillé (25 pts). n