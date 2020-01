Un destin tragique pour un basketteur fantastique. C’est ainsi qu’on pourrait résumer une carrière brillante et la manière dont il a quitté ce bas-monde. Depuis dimanche soir, Kobe Bryant n’est plus. L’ancien joueur des Los Angeles Lakers est mort, avec 8 autres personnes dont sa fille de 13 ans, dans un accident d’hélicoptère. Un crash qui a vu beaucoup de fans de la balle au panier et du sport en général tomber des nues.

Il aura souvent donné l’impression de planer dans les airs. Kobe défiait la gravité tout au long de sa carrière mais pas l’appareil qui le transportait avant-hier dans les hauteurs de la Californie. Maintes fois, il aura détruit le cercle. Dunks, lay-ups, fadeaways, tirs de loin à trois points, Il avait la panoplie du joueur complet. Tout pour être casé dans le «hors-normes». Et souvent, on a tendance à croire que ce genre de personnes qui marquent l’histoire du sport par leur personnalité et records est immortel. Jusqu’à ce qu’ils rejoignent le ciel.

« Black Mamba » aura tellement marqué les esprits qu’il restera éternel. Il aura été cet athlète exceptionnel qui s’est investi et sacrifié pour accomplir des choses exceptionnelles. On citera ce 22 janvier 2006, les Lakers, avec lesquels il aura joué 20 saisons entre 1996 et 2006, recevaient les Toronto Raptors dans un match de saison régulière. Sur les 122 points de sa franchise, 81 étaient sortis de sa musette. Une des performances individuelles les plus marquantes dans l’histoire du sport. En la matière, seul Wilt Chamberlain peut se vanter d’avoir fait mieux en inscrivant 100 points.



Venin mortel

Cette stat’ était là juste pour prouver le génie de celui qui a remporté 5 titres avec les « Angelenos ». Trois de ses bagues ont été gagnées en compagnie de Shaquille O’Neal (2000, 2001, 2002). Pour les deux autres, décrochées en 2009 et 2010, il a dû compter sur ses performances létales tel le venin du serpent, l’incarnation qu’il a choisie parmi des animaux.

Le 4e meilleur marqueur de tous les temps en NBA (33 643 points en 1346 rencontres), s’est donné un surnom qui l’a suivi par la suite : «Black Mamba» (nom de code dans le film Kill Bill). C’était lors d’une passe délicate qu’il a vécue en 2003. Accusé d’abus sexuel par une employée d’une station de ski dans le Colorado, où le joueur séjourne après avoir passé une arthroscopie du genou, il s’en sort au final après avoir vu l’accusatrice retirer sa plainte : «Je me suis renseigné et je me suis dit : «Wow, incroyable, c’est la description parfaite de ce que mon jeu doit être », avait estimé celui qui a été élu MVP des finales deux fois (en 2009 et 2010) ainsi que MVP du All-Star Game à trois reprises (2007, 2009 avec O’Neal, et 2011).



Carrière oscarisée

Le reptile deviendra sa marque de fabrique chez son équipementier. Kobe était véritablement un poison sur les parquets. Un tempérament de feu, une forte personnalité complétement assumée. Quand il jouait, ce n’est pas tout le monde qui l’aimait. Mais Bryant s’en fichait : « aimez-moi ou haïssez-moi. C’est l’un ou l’autre. Ça l’a toujours été. Haïssez mon jeu, ma démarche arrogante. Haïssez mon fadeaway, ma faim. Haïssez le fait que j’ai de l’expérience. Que je sois un champion. Haïssez ça. Haïssez-le du plus profond de votre cœur. Et haïssez le fait que je sois aimé pour les mêmes raisons », jugeait-il. La conviction d’un homme qui aura atteint les cimes basketballistiques et la constellation.

En deux décades, le légendaire numéro « 24 » et « 8 », désormais retirés, des « Or et Violet » aura tourné à une moyenne de 25 unités/match. En playoffs, son « average » était à

25,6 pts/match pour un total de 5 640 points. Sur les terrains, il était ce personnage charismatique, ce leader à toutes épreuves. Et comme si ce n’était pas suffisant, il avait décidé de conquérir le monde du cinéma à sa manière. C’était en 2018 et ce court métrage de 4 minutes intitulé « Dear Basket-ball ».

Il l’avait écrit, produit et doublé en étant supervisé par Glen Keane, as en l’animation. Une production qui a été récompensée d’un Oscar venu s’ajouter à la vitrine des trophées qui compte aussi deux médailles d’or olympiques gagnées avec la « Team USA » en 2008 (Pékin/Chine ) et 2012 (Londres/Royaume-Uni). Une carrière digne d’un film. Une notoriété et une aura indélébiles qu’il laissera ici-bas. Lui qui est parti définitivement rejoindre l’au-delà. Bien que mortel, Kobe restera éternel.