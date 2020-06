16 clubs sur les 20 composant la Super-Division messieurs de basket-ball dans ses deux groupes, sont en faveur d’une annulation de la compétition, suspendue depuis mars, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19), a appris l’APS mardi auprès de la fédération algérienne de basket-ball (FABB).

« Nous avons demandé aux clubs de l’élite de nous transmettre leur avis sur l’issue de la saison. 16 formations sur les 20 composant la Super-Division ont exprimé leur refus de terminer le championnat, arguant la situation sanitaire actuelle qui ne le permet pas », a indiqué à l’APS le patron de l’instance fédérale Rabah Bouarifi.

Les championnats d’Algérie de basket-ball sont interrompus depuis le 13 mars dernier après la décision des pouvoirs publics de suspendre toutes les activités sportives et la fermeture des infrastructures sportives. « Nous allons attendre l’annonce d’un éventuel déconfinement pour se prononcer définitivement sur cette question, mais je peux affirmer qu’il est pratiquement impossible de boucler le championnat. Nous avons fait une simulation sur les 15 matchs restants, on terminerait la compétition en octobre, ce qui est inimaginable », a-t-il ajouté.

En cas d’une éventuelle saison blanche, le président de la FABB a écarté l’idée de désigner de vainqueur pour l’actuelle édition, soulignant que le Bureau fédéral va se pencher sur ce sujet. « En cas de saison blanche, il n’y aura ni accession ni relégation. Il reste juste à désigner les représentants de l’Algérie en Coupe d’Afrique, arabe, et éventuellement maghrébine. Pour cela, le bureau fédéral va se réunir pour désigner les clubs participants selon des critères bien précis », a-t-il conclu.

