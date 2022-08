Le Mali a ordonné le départ, dans un délai de 72 heures, des «forces étrangères» d’une base de l’aéroport de Bamako, base servant de hub logistique à des soldats étrangers, de l’ONU notamment. Cet ultimatum intervient quelques semaines après l’arrestation de 49 soldats ivoiriens liés à cette base. Toutes les «forces étrangères» présentes sur la base de la société Sahel Aviation Services (SAS), dans l’enceinte de l’aéroport de Bamako, doivent la quitter «dans un délai de soixante-douze heures», dit un courrier officiel des Aéroports du Mali à SAS, daté de lundi. «L’hébergement et l’accueil» de soldats étrangers sur cette base «engendrent des risques pour la sûreté intérieure et extérieure» du Mali, jugent les Aéroports du Mali, et n’étaient pas prévus dans la convention d’utilisation de ladite base signée en 2018.

La base de SAS à l’aéroport de Bamako sert de «base logistique» pour plusieurs partenaires internationaux du Mali, parmi lesquels des soldats ivoiriens mais aussi des soldats allemands, autrichiens, belges, suédois ou encore pakistanais, déployés au sein de missions internationales, notamment l’ONU, a dit en mi-juillet l’état-major ivoirien. L’arrestation, le 10 juillet au Mali, de 49 d’entre eux à l’aéroport de Bamako, déployés, selon Abidjan, dans le cadre d’une procédure de l’ONU en soutien de leurs contingents, tandis que le Mali les a qualifiés de «mercenaires», a déclenché une crise diplomatique entre Bamako, Abidjan et l’ONU. Le rôle exact de ces soldats arrêtés et toujours détenus reste flou, ils étaient selon Abidjan des Eléments nationaux de soutien (ENS), une procédure de l’ONU permettant aux contingents des missions de maintien de la paix de faire appel à des prestataires extérieurs pour des appuis logistiques.

Mais, outre une convention signée en juillet 2019 entre Abidjan et l’ONU, concernant leur présence au Mali, un autre contrat «de prestations de services» a été signé avec SAS, selon l’état-major ivoirien. Une médiation a été lancée par le Togo à Lomé pour «trouver une solution rapide» à cette situation.

