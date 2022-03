Le taux de remplissage des barrages, estimé à 37 %, soit 2,1 milliards m3, selon l’inspecteur général au ministère des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique Omar Bougueroua, augure d’ores et déjà d’un été difficile durant lequel les Algériens vont devoir compter avec la rareté de ce liquide vital.

PAR NAZIM BRAHIMI

A cause de la faiblesse de la pluviométrie, le taux de remplissage des barrages demeure toujours à des niveaux inquiétants. Plus inquiétant encore, quand on observe que dans plusieurs barrages le niveau de remplissage est en deçà des ceux affichés avant l’année 2021, dont l’été a été pénible pour l’ensemble des Algériens. S’exprimant sur les ondes de la Radio nationale, Omar Bougueroua a indiqué que cette quantité était «insuffisante» au regard des capacités de stockage estimées à 9 milliards m3. Le même responsable a souligné que l’Algérie dispose actuellement de 75 barrages en cours d’exploitation, 5 qui entreront en service prochainement, en sus de 5 autres en cours de réalisation. Il a ajouté qu’un programme a été arrêté visant à atteindre un volume de 12 milliards m3 d’eau stockés à moyen terme à travers l’adaptation aux changements climatiques par l’utilisation des ressources en eau durables non conventionnelles, à savoir les eaux des stations de dessalement d’eau de mer et des stations d’épuration d’eaux usées. Dans ce contexte, M. Bougueroua a fait observer que les régions Ouest du pays connaissent le plus grand déficit en ressources hydriques en raison de la faible pluviométrie enregistrée par rapport aux wilayas de l’Est. Ce constat, poursuit le responsable, a fait que le secteur s’oriente vers les grands transferts et le raccordement des barrages situés sur la bande côtière pour constituer des stocks stratégiques. Il a insisté également sur la bonne gestion des eaux en rationalisant la consommation. Rappelant que les barrages constituent 33% seulement des ressources en eau produites à l’échelle nationale, les nappes phréatiques (50%) et les stations de dessalement et d’épuration (17%), l’inspecteur général du ministère a précisé que ce sont les wilayas ayant été raccordées aux barrages, ces deux dernières années, qui souffrent le plus du déficit hydrique en raison de la faible pluviométrie. Face à cette situation, le secteur a mis en place un programme d’urgence pour le forage de puits et la réalisation de stations de dessalement et d’épuration des eaux usées pour couvrir les besoins de la bande côtière et des Hauts-Plateaux, des régions marquées par la faible pluviométrie à laquelle s’ajoute le manque d’autres ressources hydriques, a rassuré le responsable. Lors du Conseil des ministres du 13 février dernier, Abdelmadjid Tebboune avait, en effet, donné des instructions pour «mettre en place un nouveau plan de distribution d’eau garantissant un approvisionnement régulier, à partir du mois de Ramadhan et en prévision de la saison estivale», avait fait savoir le communiqué de la Présidence consacré à cette réunion. Dans le même contexte, le président de la République a ordonné de procéder à un examen, une évaluation et une définition du véritable volume de consommation quotidienne d’eau potable, l’étude devant se faire durant un mois au niveau des wilayas d’Alger, Oran et Constantine. Cet examen vise à «revoir le plafond de production et de distribution, car le véritable chiffre indiciaire actuel est exagéré et atteint dans la capitale 1,250 million de mètres cubes pour 4 millions de citoyens», selon la même source. Concernant les projets des 5 stations de dessalement d’eau de mer, dont la réalisation avait été programmée lors des précédentes réunions du Conseil des ministres, le président de la République a ordonné «d’œuvrer le plus rapidement possible pour fournir toutes les capacités foncières et les conditions appropriées», afin de les achever, ajoute la même source. <