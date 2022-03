L’Italie joue sa demi-finale des barrages pour le Mondial 2022 au Qatar face à la Macédoine du Nord. Avec une inquiétude non dissimulée, liée à la forme de deux de ses hommes forts, les Parisiens Gianluigi Donnarumma et Marco Verratti.

La peur du vide. Championne d’Europe en titre, l’Italie a raté le dernier Mondial 2018 en Russie. La Squadra Azzurra veut éviter un deuxième camouflet du genre cette année. La Nazionale devra donc se débarrasser de la Macédoine du Nord en demi-finale des barrages, puis sortir le vainqueur du duel entre le Portugal et la Turquie.

Une mission ardue pour les hommes de Roberto Mancini. D’autant que l’état de certains cadres inquiète de l’autre côté des Alpes. La Botte redoute en effet que les malheurs du Paris SG, en pleine spirale négative après son élimination en 8e de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid, ne pèsent sur deux des hommes forts de la sélection, Gianluigi Donnarumma et Marco Verratti.



La positive attitude de Verratti

Il suffit de voir la teneur des questions posées ce mardi en conférence de presse au milieu parisien pour s’en convaincre. L’ancien de Pescara a préféré botter en touche. «Chacun a son histoire en club, ensuite ici on donne tout. (…) Évidemment, l’élimination avec le PSG nous déplaît, nous avions d’autres ambitions et objectifs. (…) Mais ici, c’est autre chose. Quand on franchit la porte de Coverciano (centre d’entraînement), tu oublies tout, les défaites avec ton club, et tu repenses à l’Euro gagné l’été dernier», a-t-il lâché avant d’évoquer le cas de son partenaire.

«Non, Gigio n’est pas atteint. Il est évidemment déçu d’avoir commis cette erreur contre le Real Madrid, mais Gigio est un garçon spécial. Le lendemain, il était déjà de retour au travail avec un grand enthousiasme. N’oublions pas ce qu’il a fait pendant le dernier Euro, il est l’un des meilleurs gardiens au monde», a-t-il lâché. Des mots pour oublier les maux. L’Italie toute entière croise les doigts pour que les deux hommes ne subissent pas le contrecoup de leurs difficultés parisiennes du moment en sélection.

