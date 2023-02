Le président de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) de Tizi-Ouzou, Mohamed Klalèche, a appelé lundi l’accélération de la procédure de relogement des propriétaires de terres qui bloquent la poursuite des travaux de réalisation du projet du barrage de Souk N’Tlatha, au Sud-ouest de la wilaya. Lors d’une visite sur le site du projet, M. Klalèche a déploré «le retard» enregistré dans la réalisation de ce projet à cause de la question du relogement des propriétaires d’espaces devant abriter le projet, ce qui «prive la wilaya d’une importante capacité de stockage de la ressource hydrique», a-t-il dit. Il a, à cet effet, appelé à accélérer la prise en charge de ce volet en remettant des décisions de pré-affectation aux propriétaires auteurs des oppositions dans les meilleurs délais. Ces derniers, au nombre de 271, et dont les demeures sont situées sur l’emprise devant servir à l’extraction des quantités d’argile nécessaires pour la construction de la digue principale du barrage, réclament des décisions d’affectation pour les logements destinés à leur relogement pour libérer les lieux. Le directeur des ressources en eau (DRE) s’est, à l’occasion, engagé à prendre en charge cette doléance. Pour sa part, l’entreprise réalisatrice s’est, également, engagée à réduire les délais de réalisation des 15% des travaux restants de 18 à 12 mois. Entamés en 2012, les travaux de réalisation de ce projet structurant d’une capacité de 98 millions m3, d’un coût initial de 5,4 milliards DA et actuellement achevés à 85%, ont connu plusieurs arrêts et réévaluation, pour atteindre aujourd’hui 12 milliards DA, et sont à l’arrêt depuis novembre dernier.

