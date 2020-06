La fin du chantier du Grand barrage éthiopien de la Renaissance (GERD) et les tensions qu’il a fait naître entre Addis-Abeba, Khartoum et le Caire mettent à l’épreuve l’Union africaine et sa capacité à résoudre une crise qui peut dégénérer en conflit entre l’Ethiopie, le Soudan et l’Egypte.

C’est que l’enjeu est vital et concerne le partage des eaux du Nil par ses trois pays qui en dépendent. L’Ethiopie estime que ce projet hydroélectrique de 4 milliards de dollars, qui va bientôt entrer en service avec une capacité installée de 6 450 mégawatts, est essentiel à son développement économique. Le Soudan et l’Egypte, qui se trouvent en aval du parcours du fleuve, craignent que son contrôle par la partie éthiopienne se fasse au préjudice de leurs ressources en eau.

Khartoum et Le Caire craignent que le barrage éthiopien, le plus grand d’Afrique, modifie le débit du Nil et le rend moins généreux. Les deux capitales craignent un bouleversement jamais connu dans l’histoire des pays riverains du fleuve mythique et une catastrophe pour leurs économies.

Le dossier est au programme d’une réunion du Conseil de sécurité des Nations unies, demain, lundi. Il a déjà incité plusieurs pays, à la demande de l’Egypte notamment, à tenter comme les Etats-Unis une médiation entre les pays concernés. Mais c’est à l’Union africaine (UA), mieux placée pour résoudre une crise entre pays africains, qu’il revient de mobiliser ses appareils politiques et diplomatiques pour éviter une guerre de l’eau sur le continent.

Vendredi dernier, l’UA a tenu une réunion sur le dossier. « Les discussions ont été très constructives et un consensus a été atteint pour que les trois pays concluent un accord sur ce projet historique dans les prochaines semaines dans le cadre d’un processus mené par l’UA », a tweeté le président de l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, qui est aussi l’actuel président de l’UA.

Sur le terrain, rien n’est gagné pourtant. Si l’Ethiopie s’est engagée à essayer de conclure un accord définitif avec l’Egypte et le Soudan sous l’égide de l’Union africaine, elle a indiqué, hier, samedi, qu’elle entendait commencer à remplir le réservoir de son barrage « dans les deux prochaines semaines ». Une déclaration en contradiction avec celles des dirigeants égyptiens et soudanais qui avaient assuré vendredi dans la soirée qu’Adis-Abeba avait accepté de surseoir à la mise en eau de son barrage jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé.

Des discussions tripartites sur la mise en service et la gestion du barrage avaient repris plus tôt en juin, les principaux points d’achoppement demeurant le fonctionnement de l’installation en période de sécheresse et les mécanismes de résolution des éventuels différends. « La reprise des discussions techniques tripartites sur le remplissage et les règles de gestion du Gerd, ainsi que l’implication de l’Union africaine, sont des développements plus que bienvenus », a estimé à l’AFP William Davison, de l’organisation de prévention des conflits International Crisis Group. Le chercheur a estimé « opportun que l’UA facilite désormais les discussions » et ajouté que les Nations unies ne devraient prendre le relais qu’en dernier recours.

Le Nil, qui coule sur quelque 6 000 km, est une source d’approvisionnement en eau et en électricité essentielle pour une dizaine de pays d’Afrique de l’Est. L’Egypte tire 97% de ses besoins en eau de ce fleuve. n