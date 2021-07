Depuis de longues semaines maintenant, la priorité du Barça est claire. Le club catalan souhaite à tout prix prolonger Lionel Messi en plus des quelques recrues déjà annoncées pour la saison. Problème, la masse salariale plombe le club blaugrana qui ne peut pas pas conclure le dossier pour le moment, quand bien même Messi a déjà accepté de gros efforts sur son prochain contrat.

Une situation d’attente qui ne posait pas de problème jusqu’à présent, Lionel Messi étant en vacances. Mais le 2 août prochain, la Pulga va faire son retour à Barcelone et pourrait donc donner lieu à une situation ubuesque relevée par Sport. « Messi pourrait s’entraîner avec le Barça sans avoir prolongé », annonce le quotidien catalan.

En effet, même sans être engagé avec le Barça, Messi a tout à fait la possibilité de reprendre l’entraînement avec son club de toujours. Deux conditions à cela, que le Barça l’accepte, ce qui ne devrait pas poser trop de difficultés. L’autre condition étant la souscription d’une assurance individuelle tant que la question de son contrat ne sera pas réglée. De quoi rendre un peu plus surprenant encore la situation estivale d’un Barça qui ne cesse de marcher sur des œufs.

Articles similaires