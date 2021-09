Présent en conférence de presse ce samedi à la veille de la réception de Levante, le coach du FC Barcelone Ronald Koeman a commenté les rumeurs qui portent sur son éventuel départ du club. Mercredi, l’entraîneur du Barça Ronald Koeman avait lu un communiqué en conférence de presse avant de quitter la salle sans répondre aux questions des journalistes. Ce samedi et à la veille du match de Liga contre Levante (7e journée), le coach néerlandais a décidé de prendre la parole pour répondre aux rumeurs insistantes qui font état d’un départ en cas de nouveaux mauvais résultats et d’un éventuel remplacement par Xavi. lire aussi Koeman après le nul à Cadix : «Il faut voir les joueurs qui nous manquent» «Depuis mon communiqué, il ne s’est rien passé. Je ne peux pas dire grand-chose à ce sujet car ça fait longtemps que je ne lis pas la presse. Je connais les rumeurs. Tout ce que nous avons à faire, c’est de gagner des matches, mais je sais qu’il y a des noms, des rumeurs. C’est votre travail. «Le président est l’homme le plus important du club. Il peut parler et donner son avis» «Je ne peux pas gaspiller de l’énergie sur des choses que je ne peux pas contrôler. Je dois me concentrer sur l’équipe. Le président est l’homme le plus important du club. Il peut parler et donner son avis, je n’ai aucun problème. Je dois être impliqué dans mon travail et gagner des matches. Le reste ne m’intéresse pas».

