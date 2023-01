Le Crédit Populaire d’Algérie (CPA) a procédé, dimanche à Alger, à l’inauguration de son premier espace digital en libre-service, dans le cadre de la dématérialisation et l’amélioration des services de cette banque publique. Procédant à l’inauguration de cet espace situé au boulevard Colonel Bougara (El Biar), en présence du président du Conseil d’administration du CPA, Abdelkrim Mahtali, et plusieurs cadres de la banque, le directeur général du CPA, Ali Kadri, a fait savoir que cette démarche intervient dans le cadre de la stratégie de modernisation de la banque, déjà engagée à travers l’implémentation de «nombreux» projets structurants tels que le développement de l’activité monétique et le système d’information de la banque. «Cela s’inscrit ainsi en droite ligne avec les orientations des pouvoirs publics, visant la digitalisation des établissements financiers et des banques», a souligné M. Kadri. Cet espace digital en libre-service 24h/24 et 7 j/7, est doté de deux bornes tactiles connectées, permettant à la clientèle la consultation des comptes, l’accès à l’application e-banking et à l’ensemble des services qu’elle propose, les opérations de virements de compte. Il permet également d’effectuer des opérations de paiement en ligne telles que le règlement des redevances locatives (AADL) ainsi que le paiement des factures et autres prestations auprès de 25 web-marchands.

Deux autres automates sont disponibles au niveau de cet espace dont un distributeur automatique de billets (DAB) ainsi qu’un guichet automatique bancaire (GAB) qui permettent aux porteurs de cartes CIB et Edahabia de procéder aux opérations de retrait et de consultation de solde. En outre, le DAB et le GAB permettront «incessamment», selon le directeur général, d’effectuer des opérations de changement de code de carte bancaire (code PIN), d’activer leurs cartes, d’éditer un mini relevé des opérations carte mais aussi d’introduire ou de changer leur numéro de téléphone. «L’ouverture de cet espace digital, de par sa portée qualitative, conforte les actions de modernisation entreprises par notre banque comme pour l’activité finance islamique qui vient d’être renforcée à travers le lancement de quatre nouveaux produits», a indiqué M. Kadri. Ces nouveaux produits de la finance islamique proposés par le CPA sont le compte d’investissement islamique non restreint «Tanmya», Ijara Mountahia bi Tamlik immobilier pour les entreprises ainsi qu’une nouvelle version de l’offre Mourabaha Tadjhiz (AATADI) destinée aux entreprises et professionnels ainsi que la Mourabaha véhicule (voiture /motocycle) destinée aux particuliers, a-t-il énuméré. Ces produits viennent s’ajouter aux services de dépôts déjà proposés par la banque comme le compte courant islamique, le compte chèque islamique et le compte épargne islamique. «L’inauguration d’aujourd’hui est un événement précurseur pour d’autres espaces digitaux qui verront le jour incessamment selon une stratégie établie par la banque, puisque 2023 est une année placée par la banque sous le signe de la digitalisation par excellence», a souligné le directeur général du CPA.

