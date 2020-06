Indicateur de la situation financière tendue que connaît le pays, les liquidités bancaires sont en baisse. C’est ce qu’indique un communiqué de la Banque d’Algérie sur la situation économique du pays et ses perspectives d’évolution.

De manière plus précise, les liquidités bancaires sont sous la barre des 1 000 milliards de dinars à fin mai 2020. « La liquidité globale des banques a poursuivi sa baisse, passant de 1 557,6 à fin 2018 à 1 100,8 milliards de dinars à fin 2019 et à 916,7 milliards de dinars à fin mai, soit une diminution de 180,2 milliards de dinars par rapport au niveau de fin 2019 », indique la Banque d’Algérie. En 17 mois, la baisse est d’environ 660 milliards de dinars. En d’autres termes, les banques disposent actuellement de moins de ressources bancaires pour financer les entreprises. Ce qui pose un sérieux problème dès lors qu’il s’agit de régler les problèmes de trésorerie que rencontre un nombre important d’entreprises suite aux effets du confinement. Ces dernières risquent de mettre la clé sous le paillasson si l’Etat ne garantit pas les crédits d’exploitation pour permettre aux banques de prêter plus facilement leur argent aux entreprises touchées par les effets de la crise sanitaire et s’il ne mobilise pas d’autres ressources financières. Les secteurs les plus impactés par cette crise, rappelons-le, sont le BTPH, le transport et le tourisme.

La Banque d’Algérie en ce sens rappelle la série de mesures de sauvegarde des entreprises et des banques prises depuis mars dernier, soit depuis le début de la crise sanitaire en Algérie. « La Banque d’Algérie a décidé de réduire le taux de réserve obligatoire de 10 à 8% et de baisser de 15 points le taux directeur de de la Banque Centrale pour le fixer à 3,25 % et ce, à compter du 15 mars 2020. Les décisions prises sont de nature à libérer pour le système bancaire des marges supplémentaires et mettre ainsi à la disposition des banques et établissements financiers des moyens additionnels d’appuis au financement de l’économie à coûts raisonnables. Ces décisions ont été renforcées en avril dernier par une baisse de 25 points de base du taux directeur de la Banque d’Algérie qui est passé à 3%, taux appliqué aux opérations de refinancement. Aussi, le taux de réserve obligatoire a été révisé de 8 à 6% alors que le seuil de refinancement par la Banque d’Algérie des titres publics a été relevé.

Banque d’Algérie intervient pour empêcher l’assèchement des liquidités bancaires

En intervenant à deux reprises, en mars et avril derniers, à travers la réduction du taux de réserves obligatoires, la Banque d'Algérie a mis à la disposition des banques, selon un spécialiste financier, 400 milliards de dinars. Chaque point (1%) équivaut à 100 milliards de dinars. Par cette solution monétaire, la Banque d'Algérie est intervenue pour empêcher un assèchement de la liquidité bancaire, synonyme de difficultés à accorder des crédits d'exploitation aux entreprises touchées par la pandémie et donc à pouvoir régler leurs problèmes de trésorerie. Elle risque d'être insuffisante. « La baisse de liquidité va générer une rareté de financements et une cherté des ressources bancaires. La réduction du taux des réserves obligatoires n'est qu'un outil transitoire. Le gouvernement n'a pas d'autre choix que de dévaluer le dinar ou de recourir à la planche à billets pour disposer de ressources financières supplémentaires pour financer le redémarrage de l'économie au déconfinement », soutient un autre spécialiste financier qui a requis l'anonymat.