Dans le cadre de son plan de développement et de sa politique de proximité et de satisfaction client, Société Générale Algérie, poursuit le renforcement de son réseau d’agences en ouvrant une nouvelle agence bancaire «Baraki», le 11 avril 2021, a-t-elle indiqué dans un communiqué de presse. Cette nouvelle agence, sise 299 (Hôtel El Forssane), Baraki, vient renforcer le dispositif commercial déjà déployé dans la wilaya d’Alger. Avec cette ouverture, Société Générale Algérie maintient sa position de première banque privée par le nombre de ses agences réparties sur 31 Wilayas, ajoute la même source. Elle démontre, ainsi, sa volonté de se rapprocher de ses clients afin de leur apporter toutes les solutions dont ils ont besoin dans les conditions les plus favorables et place ces derniers au centre de ses préoccupations en s’inscrivant dans l’amélioration continue de la qualité des services qui leurs sont proposés. Aujourd’hui, Société Générale Algérie est au service d’un portefeuille de plus de 230 000 clients sur le territoire national et souhaite en accompagner davantage chaque année, et ce, grâce au déploiement de son réseau sur les trois segments de clientèle Entreprises, Professionnels et Particuliers, conclut le communiqué.

