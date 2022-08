Par Bouzid Chalabi

Nul doute, la Banque nationale des semences, qui vient d’être inaugurée, ne sera efficiente qu’avec une forte et permanente implication des instituts spécialisés dans la diversité des semences. Pour ce faire, ces derniers sont appelés à connaître une restructuration à même de leur permettre d’assumer leur mission de partie intégrante et quasi essentielle pour le bon fonctionnement de ladite banque.

Dans cette perspective, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a présidé lundi dernier une réunion de coordination et de concertation consacrée à l’examen de la situation des instituts et des centres relevant de son département. C’est ce que rapporte un communiqué du ministère, rendu public hier. Toujours selon cette même source, la réunion s’est tenue au siège du ministère en présence des directeurs généraux des différents instituts et centres techniques et scientifiques sous tutelle, ainsi que des cadres centraux.

On apprend, également, que cette rencontre a permis de passer en revue la situation des instituts et des centres, notamment après l’entrée en service de la Banque nationale des semences, qualifiée de «nouvel acquis» pour le secteur de l’Agriculture.

Il est aussi rappelé que les instituts et les centres «sont les principaux fournisseurs des semences animales et végétales». La même source a relevé, dans ce cadre, que ces organismes «veillent en priorité à assurer la disponibilité de ces semences, à travers l’orientation de leurs activités scientifiques et techniques vers une approche économique».

On lit, en outre, que le premier responsable du secteur de l’Agriculture a appelé, lors de cette réunion, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations du Gouvernement visant la restructuration des instituts et des centres sous tutelle, à «la nécessité de travailler dans un cadre participatif en mobilisant tous les moyens et les capacités disponibles afin de permettre aux chercheurs d’élargir leurs domaines de travail et d’améliorer leurs compétences scientifiques». Le ministre a également mis en avant l’impératif de donner aux jeunes compétences ainsi qu’aux cadres l’opportunité de consolider leurs connaissances et expériences pour pouvoir répondre aux exigences de modernisation des systèmes de production, d’irrigation et d’utilisation rationnelle des terres agricoles et des ressources génétiques, biologiques, animales et végétales, conclut la même source.

Pour revenir aux rôles des instituts dans l’optique d’une autosuffisance du pays en semences végétales, le Dr. Belkhelfa, également expert en biotechnologie et santé, estime que «si l’on veut consolider la Banque nationale des semences, il y aura lieu d’installer des centres de recherche dans au moins quatre régions du pays sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui de l’Agriculture et du Développement rural. Ce dernier, qui s’exprimait sur les ondes de la Radio nationale, lundi dernier, considère que ces centres «devraient être dotés d’une plateforme de biologie moléculaire pour le séquençage génétique des espèces, leur codification et leur enregistrement auprès de l’Unesco pour leur protection contre la biopiraterie». Dans ce même ordre d’idée, le Docteur a enfin suggéré à ce que les centres en question «soient chargés de la valorisation des espèces notamment celles locales». C’est d’ailleurs tout à fait indiqué car cela constitue un enjeu majeur pour le pays qui, jusqu’ici, importe plus de 90% de ses besoins en semences végétales. <

