Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a reçu, lundi au Palais du Gouvernement, le Directeur régional de la Banque mondiale (BM) en charge des opérations pour le Maghreb et Malte, Jesco Hentschel, en visite de travail en Algérie, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre. La rencontre a été « l’occasion de procéder à un échange de vues sur les réformes en Algérie et les résultats positifs obtenus pour la diversification de l’économie nationale, ainsi que les perspectives de la coopération entre l’Algérie et la Banque mondiale, notamment en matière d’échange d’expériences et d’assistance technique dans les secteurs prioritaires dans le programme d’action du Gouvernement, afin de mettre en œuvre le programme du président de la République », selon le communiqué. La rencontre s’est déroulée en présence du ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, ajoute la même source.(APS)

