La Banque mondiale anticipe un déclin de -6,4% de la croissance de l’économie algérienne cette année sous l’effet du double choc, à savoir l’effet lié à la pandémie de coronavirus et la chute brutale des prix du pétrole. La baisse de la croissance algérienne devrait se situer au-dessus de la moyenne régionale (Afrique du Nord et Moyen-Orient), anticipée à -4,2% par l’institution de Bretton Woods, très loin des prévisions initiales de janvier, la situant plutôt à +2,4%.

L’autre institution de Bretton Woods, le Fonds monétaire international (FMI) en l’occurrence, avait anticipé une croissance négative en Algérie, attendue à -5,2% cette année. La situation macroéconomique du pays s’est dégradée davantage et la situation pourrait se complexifier davantage dans les mois à venir, en l’absence d’un plan de soutien à l’économie. « Une forte incertitude pèse sur ces prévisions », notent les experts de la Banque mondiale, soulignant que les pays exportateurs de pétrole, dont l’Algérie, sont pénalisés par l’effondrement des prix du pétrole et des flambées de Covid-19. Dans les pays exportateurs de pétrole, la Banque mondiale dit s’attendre à une baisse d’activité de 5% en raison de la chute des prix du pétrole, contre une croissance de 2 % annoncée dans les prévisions de janvier. A l’effet baisse des cours du brut s’ajoute l’effet baisse des volumes, bon nombre de pays exportateurs de pétrole sont assujettis aux mesures de réduction de la production pétrolière dans le cadre des accords de limitation de l’offre pétrolière mondiale, conclu le 12 avril dernier par les producteurs siégeant dans l’Opep+. Les faibles cours du pétrole et l’incertitude liée au coronavirus pèseront lourdement sur les secteurs non pétroliers. L’activité hors hydrocarbures connaîtrait un repli de -6,4% en Algérie, la deuxième baisse la plus prononcée de la région après celle attendue en Iraq (-9,7%). Ces deux pays continuent à être « aux prises avec les conséquences de la baisse des cours du pétrole et des vulnérabilités structurelles », note la Banque mondiale. Cette institution estime que l’avancement des réformes structurelles dans la région MENA peut contribuer à réduire les vulnérabilités à moyen terme, tout en améliorant également les perspectives de croissance à moyen terme. La Banque mondiale dit noter avec satisfaction l’assouplissement des orientations de politique monétaire dans certaines économies de la région MENA, dont l’Algérie qui, depuis 2017, fait de la production monétaire un levier de monétisation des déficits. L’institution souligne également que l’effondrement des prix du pétrole a entraîné la réaffectation des dépenses budgétaires en Algérie cette année. La Banque mondiale recommande la mise en place, en Algérie, de mesures visant à diversifier l’économie, à soutenir l’investissement et améliorer l’environnement des affaires ainsi que d’autres réformes structurelles, etc. La Banque note enfin que les risques dans la région Afrique du Nord et Moyen-Orient « sont très orientés à la baisse ». « Bien que l’Iran affiche le plus grand nombre de cas de Covid-19, la propagation de la pandémie dans d’autres économies pourrait porter un coup dur au secteur manufacturier et aux services, en plus d’un lourd bilan humain », avertit l’institution de Bretton Woods. « De nombreux pays de la région, notamment ceux qui ne sont pas membres du CCG, n’ont pas les moyens budgétaires et sanitaires de faire face à une aggravation de la pandémie. Les effets de contagion de la crise sanitaire qui touche les grands partenaires commerciaux, tels que les pays de la zone euro et la Chine sont déjà considérables et pourraient s’intensifier », souligne la Banque mondiale. L’effondrement récent des prix du pétrole et l’incertitude qui pèse sur leur évolution future est un risque important pour les perspectives régionales à court terme. La faiblesse persistante des prix du pétrole réduirait un espace budgétaire déjà limité, ainsi que les investissements, met en garde la Banque mondiale. n