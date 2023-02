Le directeur général de la Banque de développement local (BDL), Youcef Lalmas a souligné dimanche à Sidi Aissa (M’Sila) l’accompagnement de la Banque aux projets des petites et moyennes entreprises et sa contribution dans le développement économique local. A l’issue de la cérémonie d’inauguration de la nouvelle agence de la BDL à Sidi Aissa en présence des autorités locales, M. Lalmas a ainsi fait part du programme tracé par la BDL dans l’optique de se rapprocher davantage de ses clients, les chefs d’entreprises (petites et moyennes), en particulier». Il a, à ce titre indiqué que la catégorie des chefs de PME accapare la grande partie des clients de la Banque, avec un taux de financement à hauteur de 85% de la totalité des crédits accordés. M. Lalmas a ajouté que la stratégie de la Banque vise à accompagner les PME et soutenir leurs activités notamment celles implantées dans les zones industrielles. Il a, en outre fait part des huit (8) formules de produits de la Finance islamique mis à la disposition des clients de la BDL. L’ouverture de l’agence de Sidi Aissa de la BDL s’inscrit dans le cadre de la stratégie de rapprochement des citoyens à travers l’extension de ses réseaux commerciaux et la relance du développement économique et commercial à l’échelle locale, selon le communiqué de la Banque qui a indiqué que la visite du DG de la BDL coïncide avec l’inspection des agences commerciales dans les wilayas de M’sila et Bouira. <

Articles similaires