La Banque d’Algérie semble changer de cap par rapport à sa politique de taux de change, réorientant désormais le gouvernail vers la réévaluation de la monnaie nationale pour lutter contre les pressions inflationnistes

qui pèsent sur l’économie et le pouvoir d’achat.

Par Hakim Ould Mohamed

Depuis quelques semaines, alors que l’euro a nettement décroché face au dollar, au lendemain du déclenchement du conflit armé en Ukraine, qui a exacerbé les craintes quant à l’approvisionnement du Vieux Continent en gaz, le dinar a repris des couleurs face au dollar et de facto contre l’euro. Les cotations du dinar communiquées par la banque centrale peuvent en témoigner. En effet, sur le marché interbancaire des changes, la valeur du dollar est fixée à 141,16 dinars, contre près de 150 dinars il y a quelques semaines, voire quelques jours seulement. Quant à la valeur de l’euro, celle-ci est fixée à 142,51 dinars, contre une valeur de 166 dinars il y a quelques jours. Ces cotations sont annonciatrices d’un changement de cap en matière de politique de taux de change, d’autant qu’elles remettent en cause la dépréciation prévue dans le cadrage macroéconomique et financier de l’année en cours. En effet, la loi de finances 2022 a prévu un taux de change moyen du dinar de 149,3 dinars/dollar, en nette baisse par rapport à 2021, dont le taux moyen était de 142,20 dinars/dollar. La dépréciation est encore plus prononcée comparativement à 2020 puisque cette année s’est caractérisée par une dépréciation du dinar par rapport au dollar de 5,9% et par rapport à l’Euro de 7,7%. Le dinar s’est échangé, en moyenne annuelle en 2020, à 126,82 dinars pour un dollar et à 144,85 DA pour un Euro, contre, respectivement, 119,36 dinars/dollar et 133,71 dinars/Euro, en moyenne annuelle en 2019. Cette dépréciation du dinar à des fins macroéconomiques semble céder enfin le terrain à une réévaluation, alors que l’inflation a atteint un niveau jamais vu depuis 2012. Comme ce fut le cas en 2013, au lendemain d’une année 2012 marquée par une forte inflation, conséquemment aux grands rattrapages salariaux de 2012, la Banque d’Algérie semble entamer, à nouveau, une opération de désinflation en surévaluant le dinar. Sauf que, cette fois-ci, l’inflation n’est pas d’origine exclusivement monétaire, bien que la hausse de la masse monétaire ait participé en partie au rebond de la fièvre inflationniste.



Une mesure qui en appelle d’autres

Par rapport au taux prévisionnel inscrit dans la loi de finances de 2022 (3,7%), l’inflation a fortement rebondi, lézardant davantage le pouvoir d’achat des ménages et des entreprises. Alors que la dépréciation de ces dernières années, suivant le contrechoc pétrolier de 2014 a servi à gonfler les recettes de la fiscalité pétrolière libellée en dinar et à renchérir les importations, cette réévaluation du dinar qui ne dit pas son nom est utilisée comme un moyen de lutte contre l’inflation actuelle. Celle-ci tire sa source essentiellement de la hausse des prix des produits de base à l’international, de la hausse des dépenses et de la masse monétaire ainsi que de la dépréciation ininterrompue du dinar de ces dernières années. Contexte macroéconomique aidant, la banque centrale fait le pari sur une réévaluation du dinar pour lutter probablement contre l’inflation. Cette réévaluation intervient, en effet, dans une conjoncture marquée par la hausse des fondamentaux de l’économie, une situation qui rend plus facile l’arbitrage en faveur d’une surévaluation du taux effectif du dinar. Celui-ci suit désormais une tendance haussière depuis juillet et le dinar s’est apprécié face au dollar et de facto face à l’euro, puisque la principale devise du Vieux Continent a fortement décroché face au dollar. En voulant maitriser l’inflation, qui est une des prérogatives de la banque centrale, celle-ci contribue indirectement à renforcer le pouvoir d’achat des ménages et des entreprises. Sauf que cela dépendra également de l’inflation au niveau des partenaires commerciaux, mais aussi de la capacité des autres institutions, dont les services du commerce, à réguler les marchés domestiques. Les circuits informels de l’économie marchande faussent la formation des prix et affaiblissent les canaux de transmission de la politique monétaire. Dit autrement, cette réévaluation du dinar pourrait ne pas suffire pour endiguer la hausse des prix hors produits importés et soutenir le pouvoir d’achat. Cela signifie que cette mesure de réévaluation du dinar appelle nécessairement d’autres actions dont la lutte contre l’informel afin de mieux maitriser l’inflation et créer, ainsi, un effet d’entrainement sur le pouvoir d’achat. n