La Banque d’Algérie a annoncé, jeudi, dans un communiqué la reconduction de certaines mesures de soutien prises en faveur des entreprises, et ce jusqu’au 30 septembre 2021, à l’effet de réduire les répercussions de la pandémie sur leur activité. « La Banque d’Algérie a reconduit, pour la quatrième fois, jusqu’au 30 septembre 2021, les mesures d’allègement de certaines dispositions prudentielles applicables aux banques et aux établissements financiers contenues dans l’instruction n 05-2020 du 6 Avril 2020 », a précisé la même source. Concernant les mesures d’allègement applicables aux banques, il s’agit de la réduction du seuil minimum du coefficient de liquidité et de la dispense des banques et des établissements financiers de l’obligation de construction du coussin de sécurité. Pour ce qui est des mesures d’allègement applicables à la clientèle des banques, il est question du report du paiement des tranches de crédit, arrivant à échéance, ou rééchelonnement des créances de la clientèle impactée par la conjoncture induite par la Covid 19. Cela en plus de la poursuite des financements en faveur des clients qui bénéficient déjà des mesures de report ou de rééchelonnement des créances. La Banque d’Algérie a souligné que « ces mesures sont arrêtées dans le cadre de la poursuite du soutien en faveur des entreprises, à l’effet de réduire les répercussions de la pandémie sur leur activité ».

