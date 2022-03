Monnaie électronique, modernisation des moyens de paiement, banque digitale, contribution des opérateurs de téléphonie mobile à la politique publique d’inclusion financières… Des experts et des responsables d’organismes publics en charge de la monétique et des politiques monétaires sont intervenus, hier, lors d’une conférence organisée par le Cercle d’action et de réflexion pour l’entreprise (CARE), destinée à faire la promotion des solutions digitales au service de l’économie et de l’inclusion financière.

Par Hakim Ould Mohamed

Plus tôt cette semaine, le cabinet de consulting en finances, Finabi, a dévoilé une étude dans laquelle il suggère aux trois opérateurs de téléphonie mobile d’investir dans la banque digitale afin de se remettre, d’un côté, sur le chemin de la croissance et, de l’autre, contribuer à la bancarisation de l’économie et à l’inclusion financière. Certes, la modernisation des moyens de paiement et la digitalisation des transactions bancaires offrent d’importantes perspectives de nature à réduire l’usage excessif du cash et le phénomène de la hausse de la monnaie fiduciaire circulant hors canal bancaire, mais l’efficacité de ces solutions est tributaire d’un niveau de bancarisation élevé dans la société. Ce qui n’est pas le cas actuellement, puisqu’en Algérie, le réseau bancaire continue à être faible avec, en moyenne, une agence pour 26 000 habitants, bien loin des standards mondiaux en la matière, à savoir une agence pour 10 000 habitants. Le nombre d’agences bancaires actuellement en activité en Algérie s’élève à seulement 1 690, dont une quarantaine ont été ouvertes en 2020. L’Algérie reste ainsi loin des normes mondiales en matière d’accès des populations aux services bancaires, ce qui freine considérablement les efforts de bancarisation de la société et de l’économie.

Les choses n’évoluent que peu sur ce terrain, compte tenu, d’abord, d’un paysage bancaire qui reste dominé par les banques publiques et d’une faible pénétration des banques à capitaux privés. En matière de services à la clientèle, ces banques demeurent investies sur les créneaux habituels de collecte de fonds et d’octroi des crédits en fonction de la valeur des fonds et des exigences du régulateur en matière des règles prudentielles. Le développement des moyens de paiement modernes, la digitalisation, les produits d’épargne et autres services financiers sont très peu ou pas du tout développés par les banques de la place, réduisant ainsi fortement la visibilité aux épargnants algériens.

Sous-bancarisation et absence d’innovation

Ceux-ci, pris en tenaille entre l’absence de produits financiers et d’épargne rémunérateurs et une inflation bien au-dessus des taux d’intérêts proposés sur les produits d’épargne traditionnels, préfèrent s’orienter vers la thésaurisation et alimenter ainsi les quantités de monnaie en circulation hors canal bancaire. Pour ainsi dire, la faible bancarisation de la population, le manque d’innovation et d’efficacité des établissements bancaires sur les segments de l’épargne et de collecte de ressources freinent considérablement les efforts de bancarisation et d’inclusion financière. Il va sans dire que ces ambitions nécessitent par-dessus tout des actes forts de la part du gouvernement, ce dernier privilégiant jusqu’ici l’adhésion volontaire des populations plutôt qu’une politique de bancarisation de l’économie impliquant une lutte sans merci contre l’informel et l’ensemble des fléaux qui gravitent autour de l’activité commerciale. Preuve en est, l’article 114 de la loi de finances 2022, qui propose d’instituer une amnistie fiscale pour les personnes morales et physiques exerçant des activités non déclarées en contrepartie d’une reconversion dans le secteur formel, reste jusqu’ici sans suite. «Les personnes physiques et morales non identifiées auprès des services fiscaux, exerçant des activités d‘achat-revente, de production, de travaux ou de services, non déclarées, qui se présentent spontanément, au plus tard le 31 décembre 2022, pour s‘identifier, ne sont pas passibles de sanctions fiscales, sous réserve que l‘accomplissement de la formalité d‘identification spontanée, intervient avant l‘enclenchement d‘une opération de contrôle fiscal», lit-on dans l’article 114 de la loi de finances 2022.

Les pouvoirs publics devaient lancer également un emprunt obligataire conforme aux préceptes de l’Islam dès cette année, lequel projet tarde à se concrétiser pour des raisons jusqu’ici inexpliquées. Les unes comme les autres, ces mesures, et d’autres se rapportant à des décisions hautement symboliques pour les épargnants, dont le relèvement des taux d’intérêts bancaires, actuellement laminés par l’inflation, le développement des produits d’épargne en bourse… sont de nature à améliorer les scores de bancarisation et d’inclusion financière dans le pays. La digitalisation est également un levier et non des moindres, mais qui reste subordonné à plusieurs facteurs, dont la généralisation des terminaux et des cartes de paiement, voire à une bonne bancarisation de la société. n