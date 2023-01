Si les réserves de change de l’Algérie sont en train de grossir, à la faveur de la hausse des prix des hydrocarbures, associée à la baisse de la facture des importations, la masse monétaire placée au niveau des banques reste quant à elle nettement en deçà du potentiel de liquidités circulant dans le circuit des échanges commerciaux et autres.

Par Feriel Nourine

Cette situation confirme une nouvelle fois l’informel dans son rôle de modèle puissant dans le fonctionnement de l’économie nationale qui a mis en échec toutes les batailles menées contre ce phénomène par les gouvernements qui se sont succédé à la tête du pays.

Les montants circulant hors-circuit bancaire sont toujours colossaux et leur bancarisation semble une mission difficile à réaliser par les pouvoirs publics. Les lobbys de l’informel font de la résistance aux lois en vigueur en comptant sur la maîtrise des réseaux commerciaux, différents secteurs et branches confondus, quitte à porter un coup fortement déstabilisant à l’économie nationale qui se retrouve privée de fonds pouvant pourtant contribuer à sa croissance et à la création de la richesse.

Ce qui a fait sortir, une nouvelle fois, Abdelmadjid Tebboune de ses gonds, lançant un appel pour que les fonds thésaurisés dans les foyers soient déposés dans les banques, notamment celles qui ont mis en circuit des produits sans usure.

Le président de la République s’exprimait lors de la rencontre Gouvernement-Walis, tenue jeudi. Et c’est un ultimatum qu’il a adressé aux détenteurs de grosses fortunes en dehors du circuit officiel, causant ainsi un tort énorme à l’économie nationale.

Le chef de l’Etat n’a pas hésité à brandir la menace de prendre les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette pratique dont pâtit l’économie.

Il faut rappeler que M. Tebboune n’en est pas à sa première sortie sur le phénomène de l’informel. En 2021, il avait affirmé que les fonds en circulation dans le marché parallèle oscilleraient entre 6 000 et 10 000 milliards de dinars. Ce qui confirme le poids considérable du marché parallèle de la monnaie dans l’économie nationale.

Des mécanismes ont été mis en place pour drainer au moins une partie de ces fonds qui échappe au circuit économique officiel et à leur tête le recours à la finance islamique dont les banques ne cessent de faire la promotion en multipliant les opérations d’ouverture de guichets dédiés à travers le territoire national ainsi que des formules d’emprunt sans usure, en recourant aux Sukuk.

Quant aux autres mécanismes préalablement introduits dans le même souci de bancariser l’argent de l’informel, en l’occurrence la mise en conformité fiscale volontaire et l’emprunt obligataire pour la croissance, ils ont vite fait de monter leurs limites à travers une adhésion qui n’a pu rapporter qu’entre 35 et 50 milliards de dinars, selon les chiffres officiels.

La question qui se pose après la toute fraîche intervention du Président sur les dommages causés à l’économie nationale par les fonds thésaurisés et les mesures à prendre pour les faire sortir de leurs cachettes a trait aux mesures que pourrait prendre l’Etat. A ce niveau, des spécialistes ont régulièrement privilégié la piste juridique, mais sans proposer de solutions pratiques. Ceci dit, bon nombre parmi ces derniers recommande de «réformer le système financier pour le sortir de sa léthargie et devenir dynamique pour absorber les capitaux en circulation». <