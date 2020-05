Absent de l’entraînement de Brescia mardi, Mario Balotelli, qui assure avoir été «malade», a probablement tiré une croix définitive sur son avenir au sein du club lombard. Massimo Cellino, son président, n’excluerait pas une action en justice pour rompre le contrat de l’ancien attaquant de l’OM.

Il paraît que les histoires d’amour finissent souvent mal. Celle entre Brescia et Mario Balotelli ne devrait pas faire office d’exception. Revenu dans le club de «sa» ville l’été dernier, l’attaquant semble déjà en passe de la quitter après moins d’une saison. Et ce à cause de l’énième «Balotellata» (NDLR : surnom donné par les médias italiens aux frasques du joueur). Absent de l’entraînement mardi matin, l’ancien buteur de l’OM a visiblement fait déborder le vase déjà bien rempli de son président Massimo Cellino. Mais les faits méritent au moins reconstitution.

Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport explique que «SuperMario» était attendu au centre d’entraînement de Torbole Casaglia à 9h, mardi, pour une séance individuelle. Mais il ne s’y est jamais présenté. Pis, il n’aurait pas prévenu de son absence. «No comment», réagissait-on du côté de Brescia dans la journée de mardi. De plus, et toujours selon le quotidien transalpin, Balotelli n’aurait que très peu suivi les entraînements en ligne durant la période de confinement. Et à leur reprise (facultative) sur les terrains ensuite, il se serait présenté dans les derniers. Résultat, sa condition physique serait jugée comme «en dehors des limites» par son club.



Présent à l’entraînement hier mais…

Pour sa défense, l’attaquant a donné une toute autre version des faits. Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, lui assure avoir prévenu sa direction entre 8h15 et 8h20. Ensuite, un médecin du club lombard serait passé chez lui pour vérifier son indisposition. Accusé d’être en surpoids, Balotelli aurait clairement réfuté cette affirmation, précisant qu’il reste toujours aussi motivé à l’idée de retrouver les terrains pour aider ses coéquipiers dans la quête d’un maintien devenu compliqué (Brescia est lanterne rouge, à 9 points du 17e). Ce mercredi, il s’est ainsi présenté au centre d’entraînement de son équipe. Selon Sky Italia, l’international italien (36 sélections) aurait eu un face à face avec son directeur sportif Stefano Cordone juste avant de démarrer sa séance. De quoi réparer les pots cassés ? Pas certain.

En effet, le quotidien affirme que les dirigeants lombards souhaitent rompre le contrat du joueur, qui expire en juin prochain mais qui inclut une prolongation de deux ans en cas de maintien. «L’absence de mardi pourrait amener le club à entamer une action en justice pour casser l’accord», écrit La Gazzetta dello Sport. Sauf retournement de situation improbable, l’histoire entre Balotelli et Brescia sera donc bientôt terminée. Reste simplement à savoir quand.

