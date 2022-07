La baisse enregistrée ces derniers mois dans le volume d’exportation du gaz algérien vers l’Espagne ne saurait être expliquée par la crise diplomatique entre les deux pays. C’est en tout cas la réponse que vient d’apporter Arturo Gonzalo, Président-Directeur général de l’espagnole Enagas, client du groupe Sonatrach, qui a mis en avant «la confiance» qui marque toujours les relations entre les deux parties, estimant que l’Algérie est un pays «fiable» dans le domaine gazier.

Dans une déclaration au journal espagnol «El Pais» qui l’interrogeait sur la diminution de l’approvisionnement de l’Espagne en gaz algérien, M. Gonzalo a considéré que cette baisse est des plus normales en période d’été.

«Il est normal d’utiliser moins de gaz algérien en été, par rapport aux autres périodes de l’année», a affirmé le responsable ibérique, lequel a ajouté que «la fourniture de gaz par l’Algérie fonctionne à 100 % conformément aux attentes et aux contrats, ainsi qu’au calendrier tracé».

Pour le P-DG d’Enagas, l’Algérie a gagné la confiance de l’Espagne, «d’autant plus qu’elle a respecté les contrats signés, tout en déclarant à plusieurs reprises qu’elle continuerait à le faire», a-t-il précisé.

«L’Algérie a toujours et en toutes circonstances, depuis 1996 jusqu’à aujourd’hui, respecté les contrats conclus, et je n’ai aucun doute ni inquiétude à ce sujet», a assuré Arturo Gonzalo.

Longtemps classé premier fournisseur du marché espagnol, l’Algérie s’est retrouvée en troisième position sur ce registre, avec un part de 21,6% seulement des importations de ce pays durant le mois dernier, selon les chiffres du gestionnaire du réseau gazier espagnol.

Ce sont les Etats-Unis qui ont pris la première position, avec 29,6% de parts, alors que la Russie s’est hissée à la seconde place, avec 24,4% du gaz importé par l’Espagne, selon la même source.

Une évolution qui a été vite expliquée par les tensions diplomatiques entre Alger et Madrid nées du revirement du ministre espagnol, Pedro Sanchez, dans la question du Sahara occidental en se rangeant du côté du Maroc.

La presse espagnole rapportait déjà début mai dernier que les entrées de gaz par le gazoduc Medgaz, reliant l’Algérie à l’Espagne, avaient reculé de près de 25% durant la première semaine du mois de mai, comparativement à la mi-mars.

Analysant les données de surveillance quotidiennes du système gazier fournies par Enagas, la même source avait également expliqué que 234 GWh/jour étaient entrés entre le 1er et le 5 mai par le Medgaz, contre 312 GWh/jour le 14 mars, date à laquelle Pedro Sanchez avait annoncé son revirement surprise, se rangeant du côté du Maroc et engendrant une crise diplomatique où le gaz a le rôle d’une arme politique lourde.

Face à l’obstination du Premier ministre espagnol à défendre la thèse du Maroc, l’Algérie a décidé de passer à la rupture des relations économiques avec l’Espagne, plusieurs semaines après avoir rappelé son ambassadeur à Madrid, en réaction immédiate à l’annonce de Sanchez.

Une rupture qui s’est accentuée avec la décision des autorités algériennes de suspendre, début juin, le traité de coopération avec l’Espagne, conclu entre les deux pays en 2002, suivie d’une autre décision.

Cette dernière consiste à revoir son contrat portant sur les ventes de gaz, annonçant une augmentation des prix qui est toujours en phase de négociations entre les responsables de Sonatrach et leur partenaire dans Medgaz Naturgy.

Pour rappel, l’Algérie est restée le principal fournisseur de gaz à l’Espagne en 2021. Selon les données d’Enagás, durant l’année écoulée, les importations espagnoles de gaz ont atteint 416.685 gigawatt heures (GWh).

L’Algérie a fourni 42,7% du gaz importé par l’Espagne, soit près de 178.000 GWh, dont 154.565 GWh par gazoduc et 23.425 GWh sous forme de GNL.

Le deuxième fournisseur de gaz naturel de l’Espagne en 2021 était les Etats-Unis, dont les importations représentaient 59.870 GWh, soit 14,4% des besoins espagnols, alors que le troisième fournisseur était le Nigeria, avec 47 690 GWh.

La Russie est arrivée, quant à elle, en quatrième position avec 8,7%, suivie par la France (7,7%), le Qatar (6,3%) et le reste 8,8%.

Interviewé récemment par le magazine allemand Der Spiegel, le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab a affirmé que «l’Algérie est l’amie de tous», assurant que l’Algérie est «un fournisseur fiable et sûr». Sur la crise entre l’Algérie et l’Espagne et ses conséquences dans le domaine de l’Energies, Arkab a rappelé que l’Algérie a «renouvelé les contrats avec l’Espagne et il n’y a eu aucun problème», précisant que «l’Algérie respecte et respectera toujours ses obligations contractuelles. Nous avons toujours été un fournisseur fiable pour l’Europe, même lorsque notre pays était en guerre».

