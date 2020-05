Le déficit hydrique qui s’accentue sur une grande partie de l’Europe risque de compromettre les rendements des cultures céréalières de printemps. Cette prévision s’est vite traduite par une hausse des cours du blé sur le marché de référence Euronext. En effet, selon le cabinet Agritel, expert en stratégies des marchés agricoles et agro-industriels, dans la matinée d’hier sur Euronext, la tonne de blé tendre prenait 50 centimes sur l’échéance de septembre à 188,75 euros et 25 centimes sur décembre à 190,25 euros, pour plus de 7 500 lots échangés. La tonne de maïs, elle, reculait de 50 centimes sur l’échéance de juin à 168,75 euros et de 25 centimes sur l’échéance d’août à 172 euros, pour plus de 150 lots échangés.

Il faut dire que cette prévision de hausse des cours sur les marchés céréaliers intéresse à plus d’un titre l’acheteur officiel de céréale algérien, à savoir l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) en sa position de troisième grand importateur mondial en la matière. Des fluctuations à la hausse des cours qui pourraient remettre à plus tard le lancement par l’OAIC de nouveaux avis d’appel d’offres dans l’attente d’une baisse des cours. Cette démarche n’influerait pas trop sur le programme d’achat de l’OAIC étant donné que l’Office a jusqu’ici entamé dans une large mesure ses achats. En témoigne le dernier contrat d’achat conclu par l’OAIC, ce mois de mai, qui a consisté en l’acquisition de 480 000 tonnes de blé tendre probablement d’origine française.

Concernant le marché mondial, les analystes avancent que les disponibilités en céréales restent nettement suffisantes pour couvrir l’ensemble des besoins des pays importateurs. Preuve en est l’annonce par l’USDA qui parle d’une nouvelle production mondiale record lors de la prochaine campagne à 1 187 Mt (1 115 Mt l’an dernier).

Ainsi le stock mondial de fin de campagne bondirait ainsi de 25 Mt à 340 Mt. Et donc toute éventualité d’une hausse des cours deviendrait infime.<

Articles similaires