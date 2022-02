Par Bouzid Chalabi

C’est une disposition qui va certainement réjouir autant les habitants du Grand-Sud que ceux du Nord, mais également les agences de voyages qui se sont de tout plaints de la cherté des billets vers les régions du Sud. En effet, les billets d’avion, en provenance de 10 aéroports du Grand-Sud, seront moins chers dès lors que le titre de transport sera exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 90 de la loi de finances 2022.

Les vols concernés par cette décision sont ceux de et vers les aéroports d’Adrar, Bordj Badji-Mokhtar, Djanet, Illizi, In Guezzam, In Salah, Tamanrasset, Timimoune, Tindouf et enfin In Amenas, précise un communiqué du ministère des Transports. Toujours selon cette même source, la mesure devrait être élargie aux aéroports des autres wilayas du Grand-Sud dans le cadre du Projet de loi de finances complémentaire (PLFC 2022).

Autre impact positif de la baisse des prix des billets, conséquemment à la suppression de la TVA, encourager beaucoup plus les Algériens à se déplacer vers le Grand-Sud. Les opérateurs spécialisés dans les circuits touristiques ne seront pas en reste pour récolter les fruits de cette décision. Les experts du tourisme saharien sont d’ailleurs convaincus qu’avec la réduction des prix du transport aérien, tous les opérateurs locaux reprendront une pleine activité. Autrement dit, cette réduction dans le transport aérien va engendrer la venue de nombreux nationaux et c’est tout le tourisme saharien qui pourrait connaître un essor considérable. En clair, l’exonération de la TVA sur le transport aérien des personnes vers le Grand-Sud va certainement booster le tourisme saharien.

C’est d’ailleurs l’avis de patrons d’agence de tourisme et de voyage approchés hier par Reporters. «A travers cette décision, l’espoir nous revient de reprendre du service après deux années d’inactivité», indiquent à l’unanimité nos locuteurs. «Cette mesure tombe à pic dans le sens où nous sommes proches des vacances de printemps, une opportunité que je ne vais pas rater. D’ailleurs, je vais m’atteler à prendre contact avec des opérateurs du Grand-Sud pour organiser des circuits touristiques dont raffole notre clientèle», a conclu ce professionnel du tourisme, propriétaire d’une agence de tourisme et de voyage à Alger.

