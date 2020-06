Le déficit global de la balance des paiements a enregistré une baisse de près de 57% durant le premier trimestre 2020 par rapport au même trimestre de 2019, passant de 5,9 milliards de dollars à 2,5 milliards de dollars, a indiqué la Banque d’Algérie dans sa dernière note de conjoncture pour le 1er trimestre de l’année, diffusé, mardi soir.

Ce n’est pas une surprise, mais ce n’est qu’un répit de courte durée avant que la balance des paiements retrouve ses déficits, liés essentiellement à l’excès de la dépense interne et la faiblesse des prix du pétrole. La banque centrale explique que cette amélioration enregistrée au 1er trimestre de l’année est due essentiellement à l’excédent du «compte capital et opérations financières» de 1,623 milliard de dollars. Le déficit global de la balance des paiements a ainsi baissé de 56,98%, enregistrant 2,536 milliards de dollars au premier trimestre de 2020, contre 5,896 milliards de dollars au premier trimestre de 2019. En revanche, la banque centrale rappelle que le déficit de la balance des paiements s’était élargi de +33,7% durant le 1er trimestre de 2019 par rapport à la même période de 2018. Cette baisse du déficit du solde global de la balance des paiements n’a que faiblement impacté le stock en devises placé dans le banque souveraines occidentales. En chiffre, les réserves officielles de change se sont contractées de 3,830 milliards de dollars de dollars à la fin du premier trimestre par rapport à fin décembre 2019, selon la banque centrale, soulignant que cette baisse «est beaucoup moindre que celle enregistrée au 1er trimestre 2019 (- 7,311 milliards de dollars)». Outre l’excédent du compte capital, la facture d’importation a, à son tour, baissé de janvier à mars 2020, passant de 12,578 milliards de dollars à fin mars 2019 à 9,958 milliards de dollars à la même période de l’année en cours, soit une baisse de 20,83%, selon le communiqué de la Banque d’Algérie. Cette institution a tenté tant bien que mal d’expliquer que cette baisse inespérée du déficit de la balance des paiements n’est aucunement liée à l’évolution des cours du brut. Elle fait constater ainsi que le prix moyen trimestriel du baril de pétrole, au 1er trimestre 2020, a atteint 53,295 dollars le baril, contre 63,967 dollars au premier trimestre 2019, soit une baisse de 6,7%. En revanche, les quantités d’hydrocarbures exportées ont sensiblement chuté durant les trois premiers mois de l’année, soit de 23,03% comparativement à la même période de 2019. En conséquence, les exportations totales des hydrocarbures ont baissé, en valeur, de 29,07%, passant de 8,85 milliards de dollars au premier trimestre de 2019, à 6,277 milliards de dollars au premier trimestre 2020.

Les exportations hors hydrocarbures, quant à elles, se sont établies à 478 millions de dollars au premier trimestre de l’année en cours. Au total, les exportations de biens ont atteint 6,755 milliards de dollars au premier trimestre de 2020, contre 9,412 milliards de dollars à la même période de 2019, soit une contraction de 28,23%.

Les importations ont en revanche baissé de 20,83%. Le déficit commercial a ainsi augmenté de 1,17%, passant de 3,166 milliards de dollar à fin mars 2019, à un déficit de 3,203 milliards de dollars à la même période de 2020. Les autres postes de la balance des paiements, à savoir le poste «services, hors revenus des facteurs» et le «compte courant», ont enregistré des déficits respectivement de 1,06 milliards de dollars et 4,159 milliards de dollars au 1er trimestre 2020. Seul le poste «transferts nets» qui continue d’enregistrer des excédents, s’affichant à +458 millions de dollars à fin mars 2020. Cependant, les statistiques de la banque centrale, plus particulièrement celles concernant la balance commerciale, contrastent avec celles de l’administration douanière, diffusées dimanche dernier. Cette institution avait annoncé, dimanche, un déficit commercial, en hausse de 26,21%, à 1,5 milliard de dollars durant le 1er trimestre 2020, alors que la banque centrale limite la hausse du déficit à 1,17%, se chiffrant à 3,203 milliards de dollars. En outre, la balance des paiements enregistre une baisse importante de son déficit à l’heure où les prix du pétrole, de la valeur des exportations ainsi que des volumes exportés étaient en baisse.