Les recettes algériennes en devises risquent de décliner à une cadence plus importante qu’attendue, cette année, sous l’effet à la fois de la baisse des quantités d’hydrocarbures exportées et de la chute des cours du brut sur les marchés internationaux.

En effet, à la dégringolade des prix du pétrole qui fait avaler les poires d’angoisse aux pays producteurs, dont les économies sont fortement dépendantes de la bonne rentabilité du baril de brut, vient s’ajouter le recul des quantités exportées, conséquemment, d’abord, au déclin de l’investissement dans l’amont pétrolier et gazier et, ensuite, aux quotas fixés par l’Opep+ à l’ensemble des pays signataires de l’accord de limitation de la production pétrolière mondiale.

Les données officielles publiées par l’Office national des statistiques (ONS) sont de nature à accentuer les pressions sur le gouvernement pour qu’il déploie des mesures budgétaires supplémentaires pour faire face au déclin des recettes en devises, dont le mouvement baissier s’annonce plus prononcé cette année comparativement aux années précédentes. L’administration douanière a levé le voile, dimanche, sur une baisse de 28,17% de la valeur des exportations algériennes en hydrocarbures durant les deux premiers mois de l’année en cours. Elles se sont ainsi établies à 4,56 milliards de dollars en janvier et février derniers, contre 6,35 milliards de dollars durant la même période de l’année dernière. La baisse de la valeur des recettes d’hydrocarbures engrangées par le pays devrait se poursuivre durant 2020, puisque, à cette tendance de bas prix que connaît le marché pétrolier et qui devrait se poursuivre tout au long de 2020, l’amont pétrolier et gazier algérien peine à rompre avec ses contreperformances amorcées il y a maintenant plus d’une décennie. Le dernier rapport de l’Office national des statistiques (ONS), sur l’évolution du Produit intérieur brut, fait constater que la croissance du secteur des hydrocarbures a reculé de -5,3% au 4e trimestre 2019, contre -6,4% à la même période de 2018. Sur l’ensemble de l’année 2019, le secteur des hydrocarbures, relève l’ONS, a connu une baisse de croissance de -4,9% en 2019, mais qui reste de moindre ampleur par rapport à celle enregistrée l’année d’avant, soit -6,4%. Le secteur des hydrocarbures, à l’exception d’une croissance de +1,5% au 3e trimestre 2019, il a connu une contre-performance durant les autres trimestres avec -7,1% au 1er trimestre, -8,3% au second et -5,3% au 4e trimestre de l’année écoulée. Ces contreperformances se sont traduites par une baisse chronique des exportations d’hydrocarbures en volumes, la dernière en date a été communiquée par la Banque d’Algérie dans sa note de conjoncture pour l’exercice 2018, révélant un recul à 99,9 millions de TEP, en baisse de 7,7 % par rapport à l’année 2017. Cette baisse des quantités exportées, conjuguée à une chute des prix sur les marchés internationaux, devrait se révéler plus prononcée cette année. Les quantités exportées connaîtraient une forte contraction, sous l’effet, d’abord, du déclin de la croissance du secteur des hydrocarbures et, ensuite, des engagements de baisse de l’offre conclus par l’Algérie dans le cadre de l’accord de l’Opep+. Selon le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, conformément à l’accord conclu par les membres de l’alliance Opep+, la production algérienne devrait se contracter de 240 000 barils/jour pour la première tranche liée à l’application dudit accord, une réduction de 193 000 barils/jour pour la seconde tranche et une réduction de 145 000 barils/jour pour la dernière tranche. Sur l’ensemble des trois phases, la production de l’Algérie devrait baisser de 23% en application dudit accord. Résultats des courses : la baisse des volumes d’hydrocarbures exportés, sous l’effet à la fois des engagements de l’Algérie dans l’Opep+ et du déclin de la croissance du secteur, combinée à une dégringolade des cours du brut sur le marché mondial, devrait infliger à l’Algérie d’importantes pertes en recettes. Celles-ci pourraient se contracter de moitié par rapport à 2019, année durant laquelle l’Algérie a engrangé un peu plus de 33 milliards de dollars en revenus pétroliers et gaziers ; le Sahara Blend caracolant à 65 dollars le baril en moyenne sur toute l’année. n