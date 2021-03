Le chef de l’Etat malien, Bah N’Daw, a remercié, dimanche à Alger, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour son « soutien » et son « dévouement » à aider le Mali dans sa démarche à sortir de la crise. Dans une déclaration à l’issue de son entretien avec le Président Tebboune, le chef de l’Etat malien a salué le « dévouement » et l‘ »attachement » de M. Tebboune à aider le Mali en vue d’une sortie définitive de la crise qu’il traverse. « Nous sortons d’une crise assez difficile et complexe et sans l’appui et le soutien de nos amis algériens, nous n’aurions pas pu nous en sortir », a-t-il affirmé. « Nous nous sentons soutenus, compris, aidés et appuyés dans notre démarche », a-t-il souligné, exprimant « avec force » ses remerciements à l’endroit du peuple algérien et son gouvernement ».

