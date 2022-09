Jeudi dernier, au terme de la finale de la Coupe arabe U17 qui a vu l’Algérie battre le Maroc aux tirs au but, la situation a dégénéré. Une bagarre a éclaté entre les joueurs des deux sélections. C’était clairement une mauvaise image pour le sport en général et cette compétition spécialement. Deux jours après ces faits, l’Union des associations arabe de football (UAFA) a statué. Elle a décidé de prononcer des sanctions. Ces dernières sont clairement à charge pour la partie algérienne.

A vrai dire, rien n’explique ni ne justifie ce qui s’est passé il y a trois jours sur la pelouse du stade Abdelkrim Kerroum à Sig (Masacara). Les images de cette rixe n’ont rien à voir avec l’esprit et les valeurs du sport. Le fait que l’UAFA décide de sévir est complètement compréhensible.

Toutefois, la structure donne comme une impression regrettable d’avoir choisi un camp au détriment de l’autre. En effet, si l’amende de 120.000 dollars infligée à la Fédération algérienne de football (FAF) en raison de l’envahissement de terrain est justifiée ainsi que les 25.000 euros pour le fait que des joueurs soient mêlés à la bagarre, il y a une mesure qui fait tâche.

La sanction contre le Maroc est top légère

Cette dernière concerne le joueur Abdelhak Benidir. Le défenseur du Paradou AC fait l’objet d’une suspension pour 6 mois de football « pour avoir agressé le portier du Maroc », comme le justifie l’UAFA dans un communiqué paru hier sur son site officiel. On a comme l’impression que Benidir paie pour tout le monde dans ce fâcheux épisode. En tout, cela fait trois sanctions, deux financières et une disciplinaire, pour le côté Algérien. Parallèlement, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) s’en sort presque sans dommages. Elle devra s’acquitter de 25.000 dollars seulement en raison de la participation d’un nombre de joueurs au pugilat dans l’antre Abdelkrim Kerroum à Sig. Et puis c’est tout. Cela paraît trop « léger ». La FRMF n’a pas hésité à condamner vigoureusement les incidents dans la foulée de la finale. C’était pour mettre la pression sur l’UAFA. Et cela semble avoir fonctionné.



La FAF devra contesterl e verdict

De son côté, Djahid Zefizef a essayé de calmer les esprits avant la cérémonie de remise des médailles. Le patron de la FAF a insisté pour que nos cadets applaudissent leurs homologues du Maroc qui ont voulu boycotter le protocole avant que le SG de l’UAFA n’intervienne pour que les « Lionceaux de l’Atlas » reviennent prendre leur médaille d’argent.

En tout cas, on notera que, selon la réglementation, les deux parties peuvent contester ce verdict auprès de la Commission de discipline et d’éthique de l’UAFA. Ainsi, la FAF devrait saisir l’organe arabe de la balle ronde. Et ça sera un test sérieux pour Djahid Zefizef et son équipe fédérale. Au-delà des 145.000 euros d’amende, il y a la sanction à l’encontre de Benidir qui doit être contestée et annulée. n