Mohand Bourai a été nommé directeur général par intérim de la Banque de l’Agriculture et du Développement rural (BADR), a indiqué lundi le ministère des Finances dans un communiqué.

«Conformément à la résolution de l’assemblée générale de la BADR, datée du 27 janvier 2020, le Conseil d’administration s’est réuni le même jour et a procédé à la nomination de Mohand Bourai en qualité de directeur général par intérim de la banque», a fait savoir la même source.

Cette nomination intervient en remplacement de Boualem Djebbar qui assurait jusqu’à cette date la fonction de P-dg de cette banque publique.

Mohad Bourai, âgé de 39 ans, occupait auparavant le poste de directeur général adjoint chargé des finances et de la comptabilité à la CNEP-Banque.

